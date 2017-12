O şansă la viaţă pentru nouă constănţeni!

De multe ori, încercările pe care viaţa ni le pune în cale par imposibil de trecut, mai ales dacă acele încercări reprezintă probleme de sănătate pentru a căror ameliorare este nevoie de tratamente costisitoare, imposibil de suportat de cei cu venituri modeste. Pentru a veni în sprijinul celor care au nevoie de ajutor, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) în parteneriat cu Fundaţia Culturală „Fantasio” organizează, şi în acest an campania „Dă o speranţă!”. Aflată la cea de-a treia ediţie, acţiunea îşi propune să ajute mai mulţi constănţeni, cărora le va oferi o nouă şansă la viaţă. Constănţenii care doresc să întindă o mână de ajutor semenilor lor pot dona, până pe 31 mai, doi euro prin trimiterea unui SMS la numărul 876 în reţelele Vodafone, Orange şi Cosmote sau pot suna la numerele de telefon 0900.900.320 (pentru o donaţie de zece euro) şi 0900.900.325 (pentru a dona cinci euro). De asemenea, pot fi donaţi bani în conturile CJC: RO 85 RNCB 0114 0320 5734 0063 (în lei) şi RO 58 RNCB 0114 0320 5734 0064 (în euro). Cei nouă constănţeni care vor beneficia, în acest an, de sprijinul campaniei „Dă o speranţă” sunt Andrei Damian (22 de ani, bolnav de leucemie), Daria Maria Ion (un an şi şapte luni, malformaţie a esofagului), Andreea Spiridon (14 ani, malformaţie a cordului), Ana-Maria Arcăleanu (19 ani, suferă de distonie musculară), Robert Sebastian Ursache (17 ani, diagnosticat cu cancer), Emurah Amet (9 ani, diagnosticat cu limfom Hodgkin), Răzvan Dicu (6 ani, bolnav de cancer), Alexandru Ionuţ Dogaru (4 ani, diagnosticat cu hemofilie) şi Teodor Petre (23 de ani, bolnav de talasemie).

AJUTOR CONTINUU De-a lungul anilor, prin intermediul CJC, mai mulţi constănţeni au beneficiat de ajutorul financiar necesar pentru a lupta cu afecţiunile care le ameninţau viaţa. Printre aceştia se numără şi Bogdan Andrei Pârvu, de numai trei ani şi cinci luni, din Năvodari. „El a fost diagnosticat, pe când avea numai o lună, cu fibroză chistică, afecţiune care afectează secreţiile mucoase ale organismului (au consistenţa crescută, sunt uscate şi aderente). Boala afectează mai multe organe, în special plămânii”, povesteşte mama băiatului, Mihaela Pârvu. Din fericire, cu ajutorul CJC, ea a putut să-i cumpere lui Bogdan o vestă specială, care îl ajută. „Mai exact, această vestă produce vibraţii în zona plămânilor, vibraţii care ajută la eliminarea secreţiilor mucoase. Astfel, ele nu se mai depun pe pereţii plămânilor, scăzând riscul producerii infecţiilor respiratorii. Rezultatele se cunosc: în ultimul an, Bogdan nu s-a mai îmbolnăvit atât de des, iar atunci când a răcit, am putut interveni cu medicamente mai uşoare, fără a mai fi nevoie de injecţii”, a mai spus Mihaela Pârvu. Anul trecut, în cadrul campaniei „Dă o speranţă!” au mai fost ajutaţi alţi şase tineri constănţeni. Începând de luni, 23 aprilie, în paginile ziarului nostru vă vom prezenta, pe larg, cazurile tinerilor care vor fi ajutaţi în campania „Dă o speranţă” care se va derula în acest an cu ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa. De asemenea, în cadrul campaniei se va organiza şi un teledon.