O șansă la viață! Să ajutăm împreună un tânăr diagnosticat cu leucemie!

Crucea Roșie Constanța organizează, în 30 august, de la ora 17.00, la galeria Centrului Comercial Tom, un spectacol umanitar pentru un tânăr de 22 de ani, Andreas, diagnosticat cu Leucemie Mieloidă Acută. ”Sunt alături de noi pentru a strânge banii necesari de a pleca la Roma și a fi operat, acolo fiind șansa lui la viață, artiști cunoscuți ai Constanței”, a declarat președintele Crucii Roșii Constanța, psiholog Carmen Lungu, citată într-un comunicat. Toți cei care vor vrea să participe îi vor putea urmări pe: Elena Platică, Ionuț Dulgheriu, Adelina Alexia Tocitu, Rodica Rodion, Iulian Bratu, Liliana Cornilă, Nick Diamond, Denisa Ștefania Lucan, Raluca Sofrone, Ionela Maricaș, Mihai Adelin Adrian, New Force of Dance, All in One Dance, Ansamblul Folcloric Brâulețul, Proca Cristian și Nathanael Morala B. Toți acești artiști și-au dat mâna pentru a-l susține pe Andreas. ”Vă invităm alături de noi, să susțineți această cauză. Pentru cei ce nu pot fi alături fizic la acest spectacol pot dona în conturile deschise de mama băiatului”, este mesajul directorului Crucii Roșii, filiala Constanța.