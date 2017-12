O şansă la viaţă

Naşterea unui copil este cel mai fericit moment din viaţa unei familii. Nu întotdeauna însă copilul respectiv se poate bucura de o viaţă normală. Este şi cazul lui Diner Osman, de 29 de ani. Încă din copilărie, el a fost diagnosticat cu tetrapareză spastică. „Avea un an şi jumătate, doi ani, cînd ne-am dat seama că ceva este în neregulă. Abia începuse să meargă şi am observat că nu-şi poate menţine echilibrul. După mai multe consultaţii făcute în Constanţa, am ajuns la Bucureşti, unde ne-au spus că suferă de tetrapareză spastică”, îşi aminteşte mama lui Diner, Sucuran Osman. De-a lungul anilor, boala a progresat şi a lăsat sechele care îl împiedică pe Diner să ducă o viaţă normală. În prezent, Diner se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile. „Nu a fost dintotdeauna în scaun cu rotile. Deşi era un efort destul de mare, cînd era mic putea merge în picioare. Se chinuia, se mai sprijinea de cîte un perete, dar mergea. Cu timpul, acest lucru a devenit imposibil. Acum poate să meargă numai de-a buşilea. În picioare, numai dacă îl susţin eu şi numai pe distanţe foarte mici, cum ar fi dintr-un capăt al altuia al camerei”, povesteşte Sucuran. Întreaga viaţă a familiei Osman se învîrte în jurul lui Diner, care depinde exclusiv de cei din jurul său. Speranţa a reintrat în casa lor în urmă cu aproximativ un an. Atunci, Sucuran a aflat despre o clinică din Beijing, Republica Populară Chineză, care realiza transplanturi cu celule stem bolnavilor de tetrapareză spastică. „Am găsit o adresă de e-mail a clinicii şi am început să corespondăm cu medicii de acolo, prin intermediul internetului. Le-am trimis analizele făcute de Diner în România şi aceştia ne-au transmis că se poate realiza un transplant cu celule stem. A fost prima veste bună pe care am primit-o de cînd am aflat de boala fiului nostru”, îşi continuă Sucuran povestea. După conversaţiile cu medicii chinezi, a sosit şi cea de-a doua veste bună: Diner a fost programat pentru operaţie pe 20 ianuarie 2009. Din păcate, veştile bune se opresc aici. Situaţia financiară a familiei Osman îi împiedică să spere la o viaţă mai bună pentru fiul lor. Singurul venit al acestora este pensia lui Sucuran Osman, în valoare de 564 de lei şi pensia de însoţitor pe care o primeşte tatăl lui Diner, în valoare de 550 de lei. Aceşti bani sînt insuficienţi pentru deplasarea pînă la Beijing şi pentru plata celor două intervenţii pe care tînărul trebuie să le suporte. „Avem nevoie de 30.000 de euro pentru deplasare, cazare, operaţii şi recuperare. Noi nu avem atît de mulţi bani şi ne este imposibil să-i strîngem”, a declarat Sucuran, îngrijorată. Familia a deschis două conturi, la BRD, în speranţa că vor primi ajutor în aceste momente grele. Cei care doresc să ajute, pot face donaţii în contul RO97BRDE140SV58720711400 (în lei) şi RO44BRDE140SV58720801400 (în euro). Ambele conturi sînt pe numele Sucuran Osman.