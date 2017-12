„O şansă pentru viaţă” prin noi donaţii

Programul “O şansă pentru viaţă”, unul dintre cele mai importante proiecte de responsabilitate corporativă ale Vodafone România înseamnă o şansă în plus pentru cei care au nevoie de transfuzii de sânge. “Sesiunile organizate până în prezent în sediile Vodafone au atras peste 800 de donatori, care au contribuit la salvarea a mai mult de 1200 de vieţi. Rezultatele obţinute sunt foarte bune, ceea ce ne determină să susţinem în continuare acest program, atât de necesar comunităţii”, a spus Liliana Solomon, CEO Vodafone Romania. Campania naţională de informare şi conştientizare a publicului privind importanţa donării de sânge va fi susţinută şi în acest an prin campania derulată la nivel naţional, ce va începe în această lună. În acest an sunt programate cinci sesiuni de donare de sânge, trei în sediile Vodafone România şi două sesiuni în 15 centre universitare, şi anume: Arad, Bacau, Bucuresti, Braşov, Cluj Napoca, Craiova, Iaşi, Petroşani, Ploieşti, Reşita, Sibiu, Târgu Mureş, Târgu Jiu, Timişoara, dar şi Constanţa. De asemenea, persoanele care doresc să doneze sânge se pot adresa oricând Centrului de Transfuzii din toată ţara.