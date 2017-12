O şansă pentru zeci de constănţeni fără adăpost

Oricât de greu de crezut ar părea, în condiţiile de trai actuale din România, există şi poveşti dramatice care au parte de finaluri fericite. O demonstrează cazul a 15 familii constănţene, care stau în locuinţe dezafectate ale unui fost CAP (în prezent o parte din terenuri şi dependinţe aparţinând Societăţii Agricole Viile Noi) din cartierul constănţean Viile Noi. Povestea lor a fost prezentată pe larg în paginile cotidianului „Telegraf” încă de la sfârşitul anului trecut, în ediţia din 20 decembrie 2011. La acea dată, oamenii cereau ca locuinţele să le fie racordate la reţeaua electrică şi la cea de apă pentru ca traiul lor, mai ales pe timp de iarnă, să devină mai uşor. „Dacă am avea apă şi curent electric ne-am descurca mult mai bine”, spuneau, în decembrie, locuitorii din respectiva zonă. Nu a trecut mult timp şi cazul lor a intrat şi în atenţia autorităţilor locale. „În urmă cu puţin timp, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a fost invitat la Neptun TV, pentru a discuta despre cartierul de locuinţe sociale Henri Coandă, singurul proiect de acest fel din ţară. În cadrul emisiunii, directorul Societăţii Agricole Viile Noi a intervenit în direct şi a adus la cunoştinţa primarului Mazăre condiţiile în care locuiesc aceşti oameni. Prin urmare, astăzi (ieri - n.r.) ne-am prezentat la fostele locuinţe ale CAP-ului pentru a efectua o anchetă socială”, a declarat preşedintele Comisiei de verificare a dosarelor pentru cartierul de locuinţe sociale Henri Coandă, consilierul local Ecaterina Prodan.

VIITOR MAI BUN Reprezentanţii Comisiei au urmărit dacă cele peste 50 de persoane care şi-au găsit adăpost în fosta clădire îndeplinesc condiţiile pentru a deveni locatari ai cartierului Henri Coandă: acte de identitate eliberate la nivelul judeţului Constanţa sau contract de angajare la o firmă care are sediul pe raza judeţului. „Din ce am văzut până acum, toţi au buletine de Constanţa. Cei care nu au acte de identitate au fost îndrumaţi către Serviciul de Evidenţă a Populaţiei, cu care colaborăm, pentru a li se elibera, pe baza certificatului de naştere, o carte de identitate provizorie, pe un an. Pe baza acesteia îşi vor putea face dosarul pentru a beneficia de locuinţă, după care îşi vor putea face documente permanente”, a spus Prodan. Ea a precizat că este posibil ca oamenii să intre chiar în prima serie de beneficiari ai locuinţelor din noul cartier social. Locuinţele (garsoniere şi apartamente de două sau trei camere) vor fi dotate cu strictul necesar, iar cartierul are prevăzute un dispensar şi o secţie de poliţie.