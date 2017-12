O săptămână de pregătire în Sala “Tomis” pentru CVM Tomis

Odată încheiat cantonamentul de două săptămâni de la Buzău, jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa au revenit acasă pentru a continua seria antrenamentelor în vederea sezonului 2010-2011, unul în care obiectivele formaţiei constănţene sunt câştigarea campionatului şi a Cupei României, precum şi calificarea în finala CEV Cup. În această săptămână, voleibaliştii pregătiţi de Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală se vor antrena în Sala “Tomis” din Constanţa, fiind programate câte două şedinţe de pregătire în fiecare zi. Antrenorul principal Viktor Sidelnikov s-a declarat mulţumit de modul în care componenţii lotului s-au pregătit şi aşteaptă cu nerăbdare primele partide, pentru a cristaliza o formulă de bază cu care va aborda viitorul sezon: „Jucătorii au vrut şi s-au pregătit foarte bine la Buzău. Antrenamentele au fost tari. După pregătrea fizică trecem acum la cea tehnico-tactică. Săptămâna viitoare va urma turneul de la Sankt Petersburg, unde vom disputa primele partide. Urmează perioada în care voi decide echipa de bază, pentru că în acest moment toţi jucătorii pornesc cu şanse egale. Acum trebuie să ne pregătim cât mai bine din punct de vedere tehnic şi tactic, astfel încât la startul sezonului să fim în cea mai bună formă”. Aflat la primul sezon în tricoul Tomisului, danezul Mads Ditlevsen s-a acomodat la noua sa echipă şi a trecut cu bine peste prima etapă a pregătirilor: „Mă simt foarte bine după această primă perioadă de pregătire. Am muncit foarte mult la Buzău. Am lucrat mult la capitolul fizic. Băieţii sunt coechipieri foarte buni. Cred că vom obţine rezultatele dorite. Avem o echipă în care se regăsesc atât voleibalişti experimentaţi, dar şi jucători tineri, cu o mai mică experienţă, şi cu toţii vrem să îndeplinim obiectivele”. Ditlevsen crede că va evolua la Tomis pe postul de universal, acolo unde îl va avea drept contracandidat pe lituanianul Arvydas Miseikis, revenit la Constanţa după ce a evoluat sezonul trecut în liga a doua italiană: „A fost foarte dificil la Buzău, mai ales pentru jucătorii care au avut o vacanţă mai mare, în această situaţie fiind şi eu. Poate că a fost mai uşor pentru voleibaliştii convocaţi la naţională, care s-au pregătit în continuare. Acum am trecut la antrenamentele în sală şi este mai uşor. Toţi jucătorii din lot sunt foarte buni şi sunt colegi foarte buni. Este o plăcere să revin la Constanţa, la CVM Tomis”.

Pe 30 august, CVM Tomis va pleca la Sankt Petersburg, unde va participa la a cincea ediţie a Memorialului “Vyacheslav Platonov”, un puternic turneu internaţional organizat de Avtomobilist Sankt Petersburg, turneu la care vor mai fi prezente formaţiile Dinamo Moscova, Fakel Novy Urengoy, Lokomotiv Emerald Ekaterinburg şi Avtomobilist Sankt Petersburg (toate din Rusia), Lokomotiv Harkov (din Ucraina), Kommunalnik Grodno (Belarus) şi Isku Tampere (Finlanda).