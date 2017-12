O săptămână de proiecţii 3D

Dotarea sălii de cinema din cadrul Cityplex cu tehnologie 3D a fost primită cu entuziasm de constănţeni. În săptămâna 10 - 17 decembrie s-au vândut 2935 de bilete numai pentru sala în care au rulat producţiile în 3D. În weekend-ul 10-12 decembrie, 1189 de persoane au cumpărat bilete pentru a urmări cele trei megaproducţii 3D, „The Nutcracker in 3D / Spărgătorul de nuci în 3D” în regia lui Andrei Konchalovski, animaţia „Megamind” semnată de Gary Trousdale şi „The Chronicles of Narnia: The Voyage of The Dawn Treader / Cronicile din Narnia: Călătorie pe mare cu Zori de Zi”, în regia lui Michael Apted. Comparativ, în weekend-ul anterior, toate cele patru săli Cityplex au reuşit vânzarea a 1600 de bilete.

Nu toate poveştile pot fi spuse în 3D şi nu toţi cineaştii sunt încântaţi de noua tehnologie. Regizorul rus Andrei Konchalovski aduce pe marile ecrane lumea fantastică şi personajele îndrăgite ale uneia dintre cele mai frumoase poveşti din toate timpurile, „Spărgătorul de nuci”. Maestrul Konchalovski a explicat de ce regizorii ar trebui să fie rezervaţi în privinţa efectelor speciale, „chiar dacă se simt ca nişte copii în faţa vitrinei cu prăjituri”. „Tehnologia 3D este o armă cu două tăişuri. Dacă urci un bărbat într-un montagne russe pentru zece minute se va distra de minune, dar, dacă îl ţii acolo două ore, ai toate şansele să-l ucizi. Pentru mine este crucial să ai un simţ bun al măsurii şi să intuieşti momentele pe care vrei să le evidenţiezi prin 3D. Trebuie să-ţi iubeşti personajele şi nu pentru că le vezi în 3D, ci pentru toate trăsăturile care le compun”, afirmă Andrei Konchalovski.

În perioada sărbătorilor mai rulează animaţia „Megamind”. Studiourile care ne-au fermecat cu seriile „Shrek”, „Madagascar” sau „Kung Fu Panda” au lansat, în 2010, „Megamind”, o satiră la adresa filmelor cu supereroi. Megamind este cel mai inteligent erou negativ pe care l-a cunoscut vreodată lumea, dar şi cel mai păgubos. De-a lungul anilor, a încercat să cucerească Metro City în toate felurile posibile. Vocile personajelor principale sunt asigurate de Brad Pitt şi Will Ferrell.

Cel mai popular dintre filmele care au rulat în ultima săptămână la Constanţa a fost „The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader/ Cronicile din Narnia: Călătorie pe mare cu Zori de Zi”. Cronicile din Narnia sunt un ciclu de romane scris de C.S. Lewis, ce s-au dovedit a fi unele dintre cele mai populare cărţi pentru copiii din spaţiul anglofon. Ecranizarea romanelor s-a dovedit un succes mondial. Primul film al seriei a obţinut încasări de 745 milioane de dolari pe plan mondial. Companiile Fox şi Walden vor împărţi cheltuielile de producţie cu cel mai recent lungmetraj, al cărui buget este estimat la suma de 140 de milioane de dolari. Această sumă este considerabil mai mică decât bugetul de 215 milioane de dolari al filmului „The Chronicles of Narnia: Prince Caspian/ Cronicile din Narnia: Prinţul Caspian”, considerat o dezamăgire faţă de primul film al seriei, „The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe/ Cronicile din Narnia: Leul, vrăjitoarea şi dulapul” din 2005.

În perioada 17 - 24 decembrie, premiera în 3D aduce în faţa spectatorilor producţia SF “Tron: Legacy”, partea a doua, ecranizată la distanţă de 28 de ani de filmul-cult “Tron”, scris şi regizat de Steven Lisberger. Jeff Bridges şi Bruce Boxleitner îşi reiau rolurile făcute celebre în filmul original, una dintre primele şi cele mai bune producţii SF în care s-a folosit animaţia pe calculator. Noua producţie 3D este regizată de Joseph Kosinski.