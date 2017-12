O scădere economică de 7-8% va duce la multe falimente

Scăderea economică de 7-8% prognozată pentru acest an va reprezenta „o mare catastrofă” şi va conduce la falimentarea firmelor şi la reorganizarea unor subsectoare economice, a declarat, vineri, preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri (AOAR), Florin Pogonaru. „Pentru mediul de afaceri, o scădere de la plus 7-8% la minus 7-8% înseamnă o mare catastrofă, înseamnă în primul rînd falimente şi reorganizarea unor subsectoare economice. Ne place sau nu, asta este situaţia şi trebuie să fim pregătiţi. Guvernul nu trebuie să îşi irosească muniţia sub forma fondurilor primite de la UE şi celelalte instituţii internaţionale pentru salvarea firmelor mari şi mici care se vor afla în dificultate”, a spus Pogonaru. El a arătat că oamenii de afaceri au cerut, în discuţia de vineri cu reprezentanţii Guvernului, debirocratizarea administraţiei şi participarea investitorilor la redactarea noului Cod Fiscal. „S-a discutat despre numirea unui ministru al Simplificării. Ceea ce avem la ora actuală este o birocratizare excesivă, o blocare a sistemului firmelor cu acte care nu sînt necesare şi care sînt create pentru a menţine parazitar tot felul de funcţionari publici”, a declarat preşedintele AOAR. Într-un comunicat al Guvernului se arată că reprezentanţii mediului de afaceri au solicitat Executivului elaborarea de măsuri care să creeze mai multă predictibilitate şi stabilitate în mediul economic. „Primul-ministru a dat asigurări că Executivul nu va majora, în perioada următoare, taxe precum TVA şi impozitul pe profit şi că se va face o raţionalizare a cheltuielilor publice atît la nivel central, cît şi la nivel local, prin impunerea standardelor de cost pentru fiecare unitate administrativă”, se arată în comunicat. Secretarul general al AOAR, Cristian Pârvan, a declarat că ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, le-a spus reprezentanţilor mediului de afaceri că Guvernul va solicita Fondului Monetar Internaţional să accepte, pentru 2009, un deficit bugetar de 7% din PIB, în condiţiile unei scăderi economice estimate la 7-8%.