O şcoală va fi modernizată cu bani europeni

În maximum un an, elevii Şcolii generale nr 1 din Valu lui Traian vor învăţa în săli moderne. Asta datorită proiectului ce va fi derulat de administraţia locală cu fonduri europene. Primarul Florin Mitroi a semnat, ieri, cererea de finanţare, ceea ce înseamnă că, în scurt timp, banii vor ajunge în comuna constănţeană pentru reabilitatarea, modernizarea şi extinderea unităţii de învăţământ. „De astăzi (ieri - n.r.) locuitorii din Valu lui Traian vor beneficia de un proiect foarte amplu care vine în sprijinul învăţământului din localitate“, a declarat Mitroi. Proiectul are o valoare de peste două milioane de euro, pentru care se va demara licitaţia în maximum o lună şi urmează să fie finalizat într-un an. Primarul a explicat că şcoala va fi extinsă cu încă şapte săli de clasă şi vor fi reabilitate şi modernizate sălile existente. (I.H.)