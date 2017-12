O serie în care se poate spera

Directorul executiv al lui Handbal Club Municipal Constanţa, Nurhan Ali, a reprezentat echipa noastră la tragerea la sorţi a grupelor Ligii Campionilor, desfăşurată sîmbătă, în Spania, la Ciudad Real. Oficialul constănţean consideră că echipa are şanse reale de a se califica în premieră în optimile competiţiei. De altfel, clubul de pe litoral a fost printre puţinele echipe invitate la tragerea la sorţi şi singura nevoită să dispute turul preliminar. "Am fost invitaţi oficial de către Federaţia Europeană de Handbal la această tragere la sorţi, chiar dacă pentru a ne califica în grupele Ligii Campionilor mai avem de jucat turul preliminar contra echipei italiene Conversano. Am fost singura formaţie în această situaţie invitată şi consider acest lucru ca un semn că Federaţia ţine cont de valoarea şi performanţele Constanţei, dîndu-ne ca sigur calificaţi... A fost, oricum, o surpriză”, a declarat Nurhan Ali. În cazul în care îi vor elimina pe italienii de la Pallamano Conversano, handbaliştii constănţeni vor intra în grupa E a Ligii Campionilor, alături de campioana Germaniei, Kiel, vicecampioana Danemarcei, Svendborg Gudme şi campioana Cehiei, Banik Karvina. "Este o grupă nici foarte accesibilă, dar nici foarte grea, avînd în vedere că am evitat superputerile handbalistice din Spania - Ciudad Real, Barcelona şi Portland San Antonio. Trebuie să ne axăm atenţia asupra handbaliştilor de la Gudme, mai ales că avem experienţă cu echipele daneze, şi Karvina. Dacă rezolvăm aceste meciuri pe teren propriu şi reuşim un rezultat bun şi la Karvina, avem şanse să ne îndeplinim obiectivul fixat de consiliul director, depăşirea fazei grupelor, în premieră pentru handbalul românesc”, a apreciat Ali. Însă, întîi şi întîi, tunurile sînt aţintite asupra... micuţei comune Conversano. "Să nu spunem hop pînă nu sărim pîrleazul, chiar dacă, din punct de vedere handbalistic, Italia ne dă sentimentul siguranţei calificării. Am început să luăm informaţii despre Conversano, au cîţiva jucători străini de valoare, dar HCM nu are decît o variantă în această dublă întîlnire, victoria, fiindcă dacă nu depăşim o echipă precum Conversano, nu avem ce căuta în cea mai tare competiţie intercluburi”, a declarat oficialul constănţean.

Un inter stînga va mai întări echipa

Pînă la începutul sezonului, pe 2 septembrie (partida tur de la Constanţa cu Conversano), conducerea clubului va încerca să mai aducă la echipă un inter stînga, fiind în tratative avansate cu un handbalist român şi altul croat. "M-a surprins puţin plecarea lui Florin Nicolae la campioana Elveţiei, dar nu ne-am opus, mai ales că jucătorul şi-a făcut pe deplin datoria faţă de club şi oraş. Personal, aş vrea să ajung la o înţelegere cu interul român, deoarece consider că cinci handbalişti din spaţiul ex-iugoslav sînt suficienţi pentru echipa noastră”, a încheiat directorul executiv Nurhan Ali. Echipa pregătită de Ljubomir Obradovic va încheia joi cantonamentul de la Predeal, urmînd să participe în luna august la două turnee, în Germania şi Bosnia & Herţegovina.