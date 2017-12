O simplă formalitate pentru CVM Tomis?

Sîmbătă, în Divizia A1 la volei masculin, vor avea loc partidele etapei a 11-a, ultima din turul sezonului regulat. CVM Tomis Constanţa (locul 1, 20p) va încheia prima parte a campionatului aşa cum a început-o, adică tot împotriva unei nou promovate. Dacă în prima etapă Rapid Bucureşti n-a avut nici o şansă la Constanţa, Ştiinţa Bacău (locul 11, 11p) va încerca să-şi valorifice avantajul terenului propriu şi să producă o surpriză. Surpriză ar însemna să cîştige măcar un set în faţa campioanei, fapt cu care nu se pot mîndri în acest sezon decît două echipe: Dinamo Bucureşti şi Explorări Baia Mare! „Abordăm meciul de la Bacău şi cu gîndul la partida cu Orion, de miercuri, cea mai importantă din acest final de an. Sper să ne facem cît mai lejer jocul din campionat şi să ne concentrăm apoi asupra Cupelor Europene”, a declarat Petrişor Macovei, fost component al echipei băcăuane Universitatea între 1998 şi 2002. „A fost prima echipă la care am jucat la seniori. Am un sentiment de nostalgie şi mă gîndesc la faptul că ei au avut mai mereu probleme financiare, care nu îi ocolesc nici acum”, a mai spus centrul transferat la Tomis, în vară, de la Dinamo. „Există o mare diferenţă între nivelul de joc al adversarilor din această perioadă. Jucăm mai întîi cu Ştiinţa Bacău şi trebuie să ne pregătim pentru meciul cu Orion, din Cupele Europene. Îmi doresc ca echipa mea să-şi păstreze înalt nivelul de joc indiferent de adversar şi mai ales împotriva unor formaţii mai slabe. Îmi doresc ca nivelul de concentrare să nu scadă, pentru că astfel scade şi nivelul calitativ al jocului”, a declarat antrenorul principal Stelio De Rocco. Jucătorii constănţeni au ajuns vineri la Bacău şi s-au antrenat în Sala Sporturilor din localitate. Partida Ştiinţa - Tomis va începe la ora 11.00 şi va fi transmisă în direct de TV Neptun.

Celelalte partide ale etapei a 11-a: Steaua Bucureşti - VCM Piatra Neamţ; Constam Buzău - Explorări Baia Mare; Torpi Tg. Mureş - Remat Zalău; U. Cluj - Unirea Dej; Rapid Bucureşti - Dinamo Bucureşti.

Clasament

1. CVM TOMIS 10 10 0 30: 3 20

2. VCM Piatra Neamţ 10 9 1 27: 8 19

3. Dinamo Bucureşti 10 7 3 24:11 17

4. Explorări Baia Mare 10 7 3 24:16 17

5. Constam Buzău 10 6 4 20:15 16

6. Steaua Bucureşti 10 6 4 19:18 16

7. Remat Zalău 10 4 6 20:21 14

8. U. Cluj 10 4 6 18:22 14

9. Unirea Dej 10 3 7 14:24 13

10. Torpi Tg. Mureş 10 2 8 6:28 12

11. Ştiinţa Bacău 10 1 9 11:28 11

12. Rapid Bucureşti 10 1 9 8:27 11