O stea pentru „Ovidius“ în clasamentul de integritate al universităţilor din România

23:12:35 / 19 Noiembrie 2016

clasamente si stele

Un raspuns pentru "raspuns pentru rabbit": acolo in raportul facut public pe site-ul celor de la Romania Curata nu se acorda stele separat pentru fiecare criteriu luat in calcul. Stelele se dau la final, pentru scorul de ansamblu, iar UOC primeste doua(!!), nu una. Iar ca nota generala, UOC primeste nota 5.86, ceea ce o plaseaza pe locul 22 intre cele 45 de universitati din graficul de la pagina 19 a raportului in format .pdf. Nota medie pentru ansamblul universitatilor este trecuta acolo ca fiind 5.90, asa ca UOC se plaseaza ca scor imediat sub ea(practic diferenta de 0.04 este infima in cazul asta). Dar, de fapt scorul respectiv poate fi considerat ca fiind chiar unul surprinzator de bun(!) daca se ia in considerare faptul ca respectivul clasament a fost realizat dupa analizarea activitatii universitatilor in intreg intervalul 2012-2016. Ori in intervalul asta de timp UOC a avut parte atat de condamnarea unui rector cat si de cercetarea sau trimiterea in judecata si a altor cadre didactice(fostul decan de la Farmacie, inca un cadru didactic de la aceeasi facultate cu probleme similare, IPS-ul etc.). Pai in conditiile astea, fiind vorba de un clasament de integritate, ar trebui sa fie o mare surpriza faptul ca UOC se afla in clasament situata mai sus(!), nu mai jos, decat s-ar fi putut astepta multi. Repet, cititi si singuri raportul si convingeti-va singuri cum sta situatia de fapt: http://www.romaniacurata.ro/wp-content/uploads/2016/11/RAPORTCUC3FINALPDF-111.pdf