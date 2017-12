O studentă cu bani

O studentă a dat 88 de milioane de dolari pentru cel mai scump apartament din New York, ca să aibă unde locui pe timpul facultăţii. Fostul preşedinte al băncii americane Citigroup, Sandy Weil, a anunţat luna trecută că îşi scoate la vânzare apartamentul din centrul New Yorkului, pentru suma record de 88 de milioane de dolari. După câteva săptămâni a găsit un cumpărător: o rusoaică de 22 de ani, fiica unuia din cei mai bogaţi oameni din Rusia. Ekaterina Rybolovleva, fiica miliardarului Dmitri Rybolovlev, cu o avere estimată de Forbes la 9,5 miliarde de dolari în martie 2011, a plătit preţul întreg cerut pe locuinţă, reuşind astfel să facă cea mai scumpă achiziţie rezidenţială din istoria imobiliară a oraşului. Ekaterina Rybolovleva studiază la o universitate din SUA şi va locui în apartament, când va veni în vizită la New York, se arată în comunicatul de presă emis de agenţia imobiliară.