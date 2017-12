O substanţă din ceaiul verde, promiţătoare în combaterea propagării SIDA

O substanţă din ceaiul verde s-ar putea dovedi eficientă în combaterea contaminării cu maladia SIDA pe cale sexuală, potrivit unui studiu german, publicat de revista ”Proceedings of the National Academy of Sciences”. Studiul, efectuat de Universitatea Heidelberg şi de Institutul pentru Virologie Experimentală din Hamburg, a demonstrat că substanţa Epigallocatechin (EGCG), un polifenol sau tanin vegetal conţinut de ceaiul verde, are capacitatea de a inhiba o anumită proteină din spermă, care este folosită ca mijloc de propagare de virusul HIV. Din acest motiv, cercetătorii au presupus că prin includerea unui inhibitor ca agent microbicid ar putea să obţină rezultate bune în încercarea de a împiedica transmiterea maladiei SIDA pe cale sexuală. Ei au demonstrat că prin aplicarea locală, la femei a unei soluţii pe bază de polifenol de ceai verde (EGCG) se poate obţine o anihilare de o manieră eficientă a proprietăţii de propagare a infecţiei.

Ţinînd cont de faptul că majoritatea celor 33 de milioane de seropozitivi din lume au fost infectaţi cu HIV în urma unor relaţii heterosexuale şi că 96% din noile cazuri de contaminare apar în ţările sărace, oamenii de ştiinţă sînt de părere că descoperirea proprietăţilor inhibitoare ale compuşilor din ceaiul verde reprezintă o soluţie promiţătoare. Substanţa EGCG pare să fie un supliment promiţător pentru microbicidele antiretrovirale cu scop de limitare a transmiterii maladiei SIDA pe cale sexuală, se concluzionează în finalul acestui studiu. EGCG din ceaiul verde a fost deja recunoscut peste proprietăţile sale antitumorale, antioxidante, antibacteriene şi antivirale.