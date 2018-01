O tabără de vară ca un joc! Cine poate beneficia de ea!

Trei studente, cu vârste cuprinse între 19 și 20 de ani, Andreea Guran, Ana Petrică și Smaranda Vlad, lansează un nou concept în educație. Pe 15 ianuarie apare pe piața românească o nouă perspectivă din care pot fi privite taberele de vară și învățarea pentru grupa de vârstă 6-15 ani - o tabără ce reunește trei tipuri de activități: de dezvoltare personală, artistico-sportive și de descoperire a limbilor și culturilor.

Activity Camp propune o tabără ca un joc, în care copiii vor fi în competiție doar cu ei înșiși, nu cu ceilalți, și în care descoperă la ce sunt buni și către ce pot evolua. „Vor învăța să fie toleranți cu semenii lor și vor descoperi, prin jocuri lingvistice, cât de mare este lumea! Întreaga săptămână are ca scop transformarea modului în care participanții înțeleg jocul, acesta fiind un mijloc de dezvoltare și evoluție alături de ceilalți. Cele patru serii ale taberei vor avea un program alcătuit din cele trei tipuri de activități, competiții sportive, seri tematice și momente de relaxare, toate adaptate constant la vârsta și energia participanților“, transmit inițiatorii conceptului.

„Am visat la Activity Camp o lungă perioadă de timp, am adunat experiență în șase ani de proiecte naționale și intenaționale, dar și în ultimii doi ani de formator, am găsit oamenii care să îmi dea curaj, iar inițiativa antreprenorială o aveam deja în sânge, acesta fiind al doilea business pe care îl dezvolt. Cred cu putere că educația din România are nevoie de o schimbare și de un suflu nou și taberele noastre sunt primul pas pe care îl voi face în direcția aceasta“, a declarat Smaranda Vlad.

Locurile sunt limitate, însă orice elev înscris în ciclul primar sau gimnazial poate beneficia de această experiență dacă se înscrie la datele prezentate pe site-ul: www.activity-camp.com.