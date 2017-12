O tânără de 35 de ani suferă de o maladie care îi macină pielea și oasele

Oana Speranța Stoica, de 35 de ani, suferă de o maladie necruțătoare, epidermaliză buloasă distrofică, care îi distruge pielea și oasele. Boala genetică se manifestă prin autodistrugerea epidermei și apariția unor bule pe întreaga suprafață a corpului și au efect de mutilare, în special la nivelul mâinilor și picioarelor, iar în timp vor afecta și sistemul osos. Chiar dacă i s-a spus de foarte multe ori că nu există leac pentru maladia genetică de care suferă, boală pe care o are de la 6 ani, există un tratament, foarte costisitor însă, care-i va ameliora efectele. Oana a spus că au fost multe momente în care și-a dorit să se sinucidă, însă acum vrea mai mult ca niciodată să trăiască. Are grijă de doi copii, are un soț iubitor și în inimă multă speranță că mâine va fi mai bine. Copiii sunt, de fapt, nepoții ei și a devenit tutorele lor legal după ce părinții copiilor, foarte grav bolnavi, s-au stins. “Este îngrozitor să duci o viață întreagă o asemenea boală, însă faptul că am un soț iubitor și doi copii minunați, de care am grijă, îmi dă forță să lupt și o dorință nemărginită de a trăi. Dumnezeu mi-a insuflat o speranță mare în suflet și vreau să profit de ea”, a spus Oana. Suma de care are nevoie este de 10.000 de euro, pentru a ajunge cât mai rapid în Germania, la Clinica din Freiburg. În acest sens, Asociația “Salvează o inimă” a demarat o campanie umanitară pe platforma sa de donații online, https://salveazaoinima.ro/campaigns/oana-speranta-stoica/. Donațiile se pot face și în conturile bancare RO98CECEAB1308RON0360792 (CEC Bank) și RO36RZBR0000060012143466

(Raiffeisen Bank - Cod SWIFT RZBRROBU ȘI Cod BIC RZBR), titular cont - Oana Speranța Stoica. “Este cutremurătoare povestea ei, iar pentru mulți dintre noi este un exemplu. Cum ne-a contactat s-o ajutăm, am și demarat această campanie umanitară. Apelăm la sufletul bun al românilor și am toată încrederea că o vom ajuta”, a declarat președintele Asociației “Salvează o inimă”, Vlad Plăcintă.