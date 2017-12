O tânără recrutată de miliţiile lui Gaddafi a executat 11 prizonieri

O tânără recrutată de trupele liderului libian recunoaşte că a executat 11 prizonieri, relatează ”Daily Mail”. Nisreen Mansour al Forgani este o tânără drăguţă din Libia. Deşi are doar 19 ani, ea este unul dintre mercenarii recrutaţi de trupele colonelului Muammar Gaddafi. Ea recunoaşte că a executat 11 insurgenţi luaţi prizonieri în timpul luptelor pentru deţinerea controlului asupra capitalei libiene. ”L-am executat pe primul şi apoi au adus altul în cameră. A văzut sângele din cameră şi a rămas şocat. L-am împuşcat şi pe al doilea, de la aproximativ un metru”, povesteşte ea. Nireeen este una dintre miile de tinere recrutate de trupele lui Gaddafi, însă între timp a fost luată ea însăşi prizonieră de către rebeli şi se teme pentru viaţa ei. Tânăra susţine că a fost ameninţată de miliţiile lui Gaddafi pentru a comite crimele, afirmând că a fost abuzată sexual de comandanţi ai armatei libiene. În prezent, tânăra este internată într-un spital din Tripoli şi va fi deferită justiţiei.

SADISM EXTREM Bona copiilor lui Hannibal Gaddafi, unul din fiii liderului libian, Shwygar Mullah, care are 30 de ani şi a venit din Etiopia, în urmă cu un an, susţine că a fost mutilată de soţia acestuia, Aline, care a stropit-o cu apă fiartă. Ea susţine că Aline Gaddafi s-a enervat în momentul în care fiica ei nu se oprea din plâns iar Mullah a refuzat să o bată. ”M-a dus într-o baie. Mi-a legat mâinile la spate şi picioarele. Mi-a acoperit gura şi a început să îmi toarne apă fierbinte pe cap”, a declarat ea. Femeia are nu numai faţa, ci şi pieptul şi picioarele pline de răni, unele mai vechi, altele încă roşii şi purulente. ”Îmi ieşeau viermi din cap pentru că m-a ascuns şi nu trebuia să mă vadă nimeni”, a declarat Mullah. Până la urmă, a găsit-o un gardian şi a dus-o la spital, unde a primit îngrijiri. Dar atunci când Aline Gaddafi a aflat, gardianul a fost ameninţat cu închisoarea, dacă îndrăzneşte să o mai ajute pe bonă. ”Când mi-a făcut asta, timp de trei zile nu m-a lăsat să dorm. Am stat afară în frig, fără mâncare. Le-a spus servitorilor: dacă îi dă cineva mâncare, va păţi la fel. Nu am avut apă, nimic”, povesteşte Mullah. Colegul ei, un bărbat din Bangladesh care a refuzat să îşi spună numele, a declarat că şi el a fost bătut în mod regulat şi crestat cu cuţitul. El susţine declaraţiile lui Mullah, afirmând că personalul era tratat mai rău decât câinii familiei.