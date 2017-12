O treime din defecţiunile auto sînt la sistemul de direcţie şi frînare

Inspectorii Registrului Auto Român (RAR) au verificat, în perioada 1 ianuarie - 16 octombrie 2009, 66.127 de vehicule, la nivelul întregii ţări. Dintre acestea, 41.000 au fost descoperite cu nereguli. Aproape 3.500 de maşini aveau defecţiuni cu pericol iminent de accident, iar 9.000 depăşeau normele de poluare. Jumătate dintre cele 41.000 de vehicule cu probleme nu respectau standardele de securitate, avînd defecţiuni la dispozitivele de iluminare şi semnalizare, dotări lipsă sau şasiuri ori pneuri neconforme. Inspectorii au mai constatat nereguli privind inspecţia tehnică periodică, documentele fiind expirate sau falsificate, modificări neomologate sau aplicarea de folii sau tratamente pe parbriz şi geamuri laterale. La nivelul judeţului Constanţa, inspectorii RAR au controlat, în medie, 120 de maşini lunar. „Din verificările efectuate am constatat că defecţiunile la sistemul de direcţie şi la sistemul de frînare au o pondere de aproximativ 30% din totalul defecţiunilor întîlnite. În ultimele două luni, am intensificat controalele. În urma acestei măsuri, am constatat o scădere a neregulilor descoperite cu 20% faţă de lunile anterioare”, a declarat directorul RAR Constanţa, Tudorel Calapod. RAR opreşte în trafic maşinile care prezintă indicii că ar avea defecţiuni care pot afecta siguranţa traficului. Rezultatele controalelor nu reflectă, astfel, starea generală a parcului auto.