O treime din numărul total de ferme din UE, în România!

România, Ungaria, Grecia, Slovenia, Cipru și Malta sunt statele care au raportat, în 2013, o dimensiune medie a fermelor sub zece hectare, Malta stabilind un record cu o fermă de 1,2 hectare, în timp ce dimensiunea medie a unei ferme din Cehia este de 133 de hectare, potrivit Eurostat. România are o treime (33,5%) din numărul total de ferme din Uniunea Europeană, în 2013, în timp ce Polonia ocupă locul doi (13,2), majoritatea fermelor din cele două state fiind considerate gospodării de subzistență.

În ceea ce privește terenul agricol utilizat, cele mai mari procente au fost înregistrate de Franța (15,9%), urmată de Spania (13,3%), iar România are 7,5%. Standardul de producție în UE a crescut cu aproape 56% între 2005 și 2013, cu excepția României, unde fermele au raportat o producție medie de 3.300 de euro. Comparativ cu Olanda, unde fermele au o producție de peste 300.000 de euro, mărimea economică medie a celor din România este de 92 de ori mai mică. În nouă state membre UE, printre care și România (68,7% din numărul total de ferme) și Ungaria (67,6% din numărul total de ferme), cele mai întâlnite dimensiuni economice ale fermelor le vizau pe cele cu o producție sub 2.000 de euro. Fermele din statele din vestul UE au tendința de a fi mai mari ca dimensiuni economice decât cele din țările care au aderat după 2004, notează Eurostat. Cele opt regiuni ale României figurează pe lista care include fermele cu o producție sub 5.000 de euro. Regiunea cu cel mai mic nivel de producție pe fermă (2.600 de euro) este sud-vestul Olteniei. O caracteristică a fermelor foarte mici este reprezentată de faptul că ele sunt, adesea, gospodării de subzistență. La nivelul UE, peste 74% din fermele foarte mici din punctul de vedere al producției consumau, în 2013, mai mult de jumătate din propria producție, în timp ce aproape 43% din fermele mici erau clasate în categoria de subzistență. Peste 90% din fermele foarte mici din Letonia, România și Slovenia sunt gospodării de subzistență, potrivit datelor Eurostat din 2013. De asemenea, România are o parte semnificativă din forța de muncă înregistrată la nivel european. Din cei 9,5 milioane de angajați în fermele din UE, în 2013, în Polonia erau peste 20%, iar în România, 16,3%. Mai mult de jumătate din managerii fermelor mari din România aveau sub 35 de ani, în 2013.