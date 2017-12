O treime din populația lumii este supraponderală sau obeză

Aproape fiecare a treia persoană din lume este supraponderală sau obeză, iar ratele acestor afecțiuni cresc în rândul copiilor, potrivit unei cercetări publicate luni și citate de DPA. Ponderea persoanelor obeze s-a dublat din 1980 în peste 70 de țări și a crescut în majoritatea celorlalte, potrivit unui studiu publicat în New England Journal of Medicine, care a acoperit 195 de țări în intervalul 1980 — 2015. În 2015, excesul de greutate corporală a afectat 2,2 miliarde de copii și adulți. În rândul acestora, circa 700 de milioane — dintre care aproape 108 milioane de copii — sunt obezi. "Excesul de greutate corporală este una dintre cele mai stringente probleme de sănătate publică ale timpurilor noastre, care afectează aproape una din trei persoane", a declarat autorul principal al studiului, Ashkan Afshin, de la Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) din Seattle, SUA. Dintre primele 20 cele mai populate țări din lume, Statele Unite prezintă cel mai ridicat nivel de obezitate în rândul copiilor și adulților tineri, cu o rată de 13%, în timp ce Egiptul are cele mai multe cazuri de adulți obezi, cu o rată de 35%.

La nivel global, media obezității a fost de 5% în rândul copiilor și de 12% în rândul adulților. Bangladesh și Vietnam au fost statele cu cea mai mic număr de cazuri la ambele categorii, de aproximativ 1%. De asemenea, potrivit studiului, 4 milioane de persoane au decedat în 2015 din cauza unor boli legate de supraponderalitate sau de obezitate. Bolile cardiovasculare au fost responsabile pentru două treimi dintre aceste decese, urmate de diabet, boli de rinichi și de cancer.

Obezitatea a fost definită printr-un indice de masa corporală (IMC) mai mare de 30, iar supraponderalitatea printr-un IMC de 25-30.

Studiul a fost lansat în cadrul unei conferințe desfășurate în capitala Suediei, Stockholm.