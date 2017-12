O treime dintre copiii români de până la 6 ani - în sărăcie severă

10:22:49 / 10 Iunie 2017

copilasii ?!

Copii saraci ?! Pe multzi copii ii vaccineaza si ii omaoara lent, pe altzii prin diferite tertipuri : reclamele in mass media cu bautura, alcool, tzigari, droguri, jocuri pe net, sex............ , punand viatza in pericol atat parintzii cat si copii ! Pe urma, cei interesatzi " vin " cu sloganurile, romanii sunt niste : betzivi, alcoolici, desfranatzi, puturosi, lenesi, hotzi, prosti................... , pai, daca tot mereu dai pe posturile tv numai exemple negative si nu pe cele pozitive, atunci de unde : harnicie, seriozitate, invatzatura in scoala............. ?! Pe timpul comunismului, nu existau atatea : infractziuni, crime, impuscaturi, spanzuratzi, aruncatzi in gol, oameni ai strazii si fara capatai............... , totzi oamenii aveau loc de munca si duceau un salariu acasa, la sfarsitul fiecarei luni, acum este bine pentru cei care muncesc pe salarii ffffffffffffffff mari, grase, exemplu : parlamentari, guvernantzi, presedinte si cei din preajma lor...................... si tot ei caracterizeaza pe cei flamanzi, saracitzi de ei in cele trei decenii, de asa zisa democratzie ?!