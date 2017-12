O turbină eoliană va produce energia pentru instituţii

În ultimii ani, mai toate primăriile fac tot ce le stă în putinţă pentru a scuti din banii pe care trebuie să-i aloce pentru diferite servicii. Şi cum de patru ani s-a tăiat cam tot ce se putea tăia, primarii fac proiecte, pe care încearcă să le deruleze cu bani europeni, pentru a scăpa de povara cheltuirii banilor pe utilităţi. Şi cum energia electrică „mănâncă“ o mare parte din bugetul fiecărei localităţi, mai toţi edilii încearcă să elaboreze proiecte prin care să construiască turbine eoliene. Energia electrică produsă de ele este suficientă, de multe ori, pentru alimentarea cu energie a tuturor instituţiilor publice, dar şi pentru asigurarea iluminatului public. Una dintre primăriile care vor să facă acest lucru de mai bine de doi ani este cea din Deleni. Nu a avut şanse până acum pentru că proiectul său a fost declarat de două ori eligibil, dar nefinanţabil. Pentru că anul acesta au fost relocate fonduri europene de la unele măsuri la altele, primarul comunei Deleni, Marian Dan, a fost chemat de curând pentru a semna contractul de finanţare pentru construcţia unei turbine eoliene şi a unei staţii de biogaz. „Va fi asigurată energia necesară pentru primărie, şcoli, dispensar şi pentru iluminatul public. Ne luptăm de doi ani cu morile de vânt. De fiecare dată când depuneam proiectul, ni se spunea că nu sunt fonduri. Nu am fost băgaţi în seamă, am tot fost amânaţi şi abia acum am reuşit să semnăm contractul. Urmează ca în ianuarie să iniţiem procedurile de licitaţie“, a declarat primarul din Deleni.

SPERANŢE Dacă nu era suficient că proiectul a fost amânat timp de doi ani, şi ENEL a mai ţinut pe loc o perioadă semnarea contractului de finanţare. Şi asta pentru că, după cum ştim, societatea de furnizare a energiei electrice este una dintre cele mai birocratice instituţii din România. Pentru că problemele s-au rezolvat, avizele fiind primite, primarul spune că a uitat deja şi că aşteaptă cu nerăbdare să înceapă lucrările de construcţie a turbinei eoliene. Până atunci însă, Marian Dan speră ca licitaţiile să nu fie contestate, pentru că orice contestaţie va amâna demararea efectivă a lucrărilor. „Cu cât se amână lucrările, cu atât amânăm momentul în care vom da mai puţini bani pe energia electrică consumată“, a declarat primarul, care speră, totuşi, ca, până la sfârşitul anului viitor, proiectul să fie finalizat.