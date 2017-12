O viaţă dedicată voluntariatului

SACRIFICIU PENTRU O LUME MAI BUNĂ Într-o lume în care totul se derulează pe „repede înainte“ şi în care egoismul este învăţat încă de la cele mai fragede vârste, mai sunt, totuşi, exemple vii de modestie, bunătate şi dărnicie. Deşi poate părea o poveste fantezistă şi ruptă de realitatea zilelor noastre, istoria unei femei din Medgidia dovedeşte contrariul. Paula-Delia Cindrea, în vârstă de 58 de ani, este o femeie simplă, care şi-a dedicat viaţa întrajutorării semenilor, fără a aştepta în schimb recunoştinţă pentru gesturile ei. „Aşa am fost educată din familie, să fac mult bine. Tata mi-a insuflat credinţa lui Dumnezeu, de a face bine, pentru că este infinit mai greu să faci bine decât rău. Este mai uşor şi mai comod să te gândeşti la tine decât să te intereseze greutăţile şi nevoile altora. Aşa că, neavând o meserie de bază, mi-am dedicat viaţa acţiunii de voluntariat. Bineînţeles, până în urmă cu câţiva ani nu prea ştiam eu cam cum trebuie să faci voluntariat în sensul adevărat al cuvântului. „Meseria” am învăţat-o cu adevărat la Paris, unde lucra soţul meu. Datorită unei conjuncturi, am făcut voluntariat în cartierele periferice ale Parisului, unde sunt oameni necăjiţi, ca şi la noi: bătrâni neajutoraţi, copii singuri şi oameni bolnavi. La Paris am văzut ce înseamnă să fii, cu adevărat, voluntar. Totul era organizat şi nimeni nu făcea ceva după capul său”, a afirmat Paula Cindrea.

DINCOLO DE APARENŢE Revenită în ţară, la Medgidia, doamna Cindrea a început să pună în practică ceea ce a învăţat în cartierele pariziene. Astfel, în 2007, împreună cu alte cinci persoane, a pus bazele Asociaţiei Voluntarilor din Medgidia, o organizaţie nonguvernamentală. Dacă, la început, acţiunile asociaţiei au fost timide, în timp, ONG-ul şi-a extins activitatea, astfel încât a ajuns, la ora actuală, să organizeze tot felul de evenimente: de la acţiuni de întreţinere a spaţiului verde până la concursuri şi festivaluri. „Avem în organizaţie 32 de oameni inimoşi, elevi de liceu, funcţionari publici, doctori, profesori şi chiar oameni simpli, care înţeleg cu adevărat sensul cuvântului „a dărui“. Împreună am organizat, de-a lungul timpului, zeci de acţiuni şi baluri de caritate, de Paşte, Crăciun, Dragobete sau, recent, 1 Martie. Scopul acţiunilor a fost de a strânge bani pentru cei năpăstuiţi. Aşa am reuşit să ajutăm, spre exemplu, o tânără din Medgidia să se opereze pe creier, pentru a elimina o tumoră. De asemenea, am dotat sala de kinetoterapie a Spitalului Municipal Medgidia cu tot felul de obiecte de uz medical şi tot la spital avem, regulat, acţiuni de ajutorare a copiilor bolnavi, cărora le ducem îmbrăcăminte, dulciuri şi chiar medicamentele de care au nevoie. Un ultim exemplu în acest sens a fost Târgul Mărţişorului, care a fost organizat la sfârşitul lunii februarie. Mărţişoarele au fost confecţionate de copii, iar cu banii strânşi din vânzarea lor am cumpărat câteva lucruri necesare pentru copiii abandonaţi în spital”, ne-a povestit Paula Cindrea. De departe, cea mai mare realizare a ei este îngrijirea a 90 de pensionari care nu se pot deplasa. „Le fac piaţa, le cumpăr medicamente, le plătesc facturile, iar multora le fac focul în sezonul rece şi chiar mâncare. Voluntariatul te satisface atunci când vezi că omul pe care-l ajuţi este fericit. Nimic nu este mai preţios decât lacrima de mulţumire a unui bătrân care, de multe ori, nici măcar nu poate sta în picioare”, a spus Cindrea. Ea a mai dezvăluit că, în urmă cu ceva timp, a cedat sediul pe care l-a primit de la Primărie unei fundaţii, care a amenajat o grădiniţă pentru copiii care provin din familii nevoiaşe. „Deşi am rămas, practic, pe drumuri, nu ne pare rău, pentru că am făcut câţiva copii fericiţi”, a spus Cindrea.

EFORT SUSŢINUT Fondatorul Asociaţiei Voluntarilor din Medgidia a afirmat că nimic din toate astea nu s-ar fi putut desfăşura fără ajutorul Primăriei Medgidia: „În primul rând, un mare ajutor în ceea ce este organizaţia astăzi a venit din partea Ilonei Dumitrescu, din cadrul Primăriei, care ne-a ajutat să înfiinţăm asociaţia. De asemenea, de mare ajutor sunt primarul Marian Iordache şi viceprimarul Luminiţa Vlădescu, care sunt lângă noi în permanenţă. Cu ajutorul acestora vom organiza, în perioada următoare, festivalul de muzică uşoară şi populară „Tinere speranţe” şi „Târgul Iepuraşului”. Cu banii strânşi de pe urma acestor acţiuni, vom ajuta cu pachete alimentare familiile cu mulţi copii”, a subliniat Cindrea. În plus, ea mulţumeşte pe această cale şi altor câteva persoane care vin mereu în ajutorul Asociaţiei: Cristian Ulmeanu, George Neacşu, Marian Butnaru, Camelia Mitrea şi Emilia Chiriţescu. La rândul său, primarul Medgidiei, Marian Iordache, a declarat că Asociaţia Voluntarilor reprezintă un partener de nădejde pentru comunitatea locală: „Sunt oameni cu suflet mare, care, de multe ori, au renunţat la timpul liber pentru a da o mână de ajutor acolo unde a fost nevoie, fie în acţiuni de curăţare a mediului înconjurător, fie în activităţi de sprijin pentru persoanele aflate în dificultate. Pentru eforturile lor, toţi cei premiaţi merită aplauze, le mulţumim şi îi rugăm să sprijine şi pe mai departe voluntariatul”.