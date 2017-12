O viaţă fără operaţii pentru Delia

Campania „Dă o speranţă”, iniţiată de Consiliul Judeţean Constanţa şi Fundaţia „Fantasio”, care îşi propune strângerea de fonduri pentru copiii chinuiţi de boli, a ajuns la cea de-a cincea ediţie. Cotidianul „Telegraf” susţine campania, alături de Neptun TV (care va transmite în direct emisiunea TELEDON „Dă o speranţă” de la Maritimo Shopping Center, în 1 iunie, începând cu ora 15.00), dar şi de Radiourile Constanţa, Neptun şi Mamaia. În fiecare zi vă vom prezenta câte un caz care are nevoie disperată de noi toţi. Pentru donaţii, atât în euro, cât şi în lei, vom pune la dispoziţie conturile, dar şi două numere de telefon, pentru donaţii de cinci şi zece euro. Astăzi, vă prezentăm cazul Deliei Teodorescu, de 12 ani, elevă la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”. La naştere, ea a fost diagnosticată cu malformaţie congenitală la pleoapa dreaptă (colobomă pleoapa dreaptă) şi papilom nazal. De când s-a născut, fetiţa a fost supusă la şapte intervenţii chirurgicale, însă ea mai are nevoie şi de altele.

PREA MICĂ PENTRU INTERVENŢII CHIRURGICALE Paradoxul zilelor noastre este că, în timp ce unele femei trăiesc la limita sărăciei şi fac copii sănătoşi, fără ca măcar să aibă grijă de sarcina pe care o duc, altele se străduiesc ani în şir să devine mame şi Dumnezeu le dă poveri neaşteptate. Aşa a păţit şi Alina Lăcrămioara Teodorescu. Şi-a dorit foarte mult să aibă un copil şi, când în sfârşit s-a întâmplat, nu şi-ar fi închipuit că fetiţa avea să se nască cu probleme. „De la două luni, sarcina mea a fost supravegheată îndeaproape de medici, pentru că îmi doream foarte mult un copil. Însă, când am născut, medicii n-au vrut să mi-o arate pe Delia, aşa cum ar fi fost normal. Mi-am dat seama că ceva era în neregulă. I-am întrebat de ce nu-mi aduc fata. Ei încercau să mă liniştească, spunând că fetiţa s-a născut cu o aluniţă la nas şi una la ochi. Spuneau că datorită faptului că medicina a avansat, problema ei se va rezolva şi că totul va fi în regulă”, povesteşte mama. În cele din urmă, Delia a ajuns în braţele mamei ei, dar, când a văzut-o, Lăcrămioara a simţit că a căzut cerul peste ea. „Fetiţa mea se născuse cu malformaţie la ochi şi la nas pe partea dreaptă. Pleoapa dreaptă nu era formată. La doar patru zile, i s-a făcut o tomografie”, spune mama. Femeia povesteşte că a sunat la foarte mulţi medici de la toate clinicile private din ţară, dar toţi au refuzat-o deoarece spuneau că Delia este prea mică şi nu au aparatură potrivită vârstei. Asta se întâmpla în urmă cu 12 ani. „Eu eram foarte insistentă pentru că malformaţia de la nară creştea rapid. Nara ei se dezvolta atât de mult încât era de două ori mai mare decât cealaltă. Malformaţia era pe interior şi ţinea nara ridicată. Dacă eu aşteptam un an, ea devenea un monstru. Doar asta era în mintea mea. Mai era problema pleoapei care nu se închidea. O pansam noaptea ca ochiul să fie închis şi să nu se usuce corneea”, spune mama. Şansa Deliei a fost venirea, la Galaţi, a Fundaţiei „Smile pentru România” şi, astfel, la doar trei luni, ea a fost operată de specialişti străini. Intervenţia a fost un succes. Controalele au arătat că nici măcar nu se vede unde a fost făcută incizia, atât de bine au realizat medicii intervenţia chirugicală, dar mai este nevoie şi de alte intervenţii. O lună mai târziu, familia Teodorescu a aflat de medicul Ioan Lascăr de la Spitalul Foreasca din Capitală, despre care li s-a spus că ar opera astfel de cazuri. El a avut curaj să o opereze pe Delia, deşi era foarte mică. Astfel, din 2001 şi până în prezent, a operat-o de şase ori pentru a-i reface pleoapa. Ultima intervenţie a fost în urmă cu două săptămâni. Costurile pentru operaţiile fetiţei au fost exorbitante şi au determinat familia să facă credit bancar pentru a le putea suporta. Starea financiară a familiei s-a înrăutăţit şi au ajuns în situaţia în care banii nu le mai ajung nici pentru plata lunară a datoriei. Medicul Lascăr vrea ca în toamnă să corecteze şi nasul Deliei, pentru a-i reface structura, însă familia nu mai are putere financiară să o mai ducă pe fetiţă la Bucureşti. Ei ar avea nevoie de 5.000 de lei pentru a putea suporta cheltuielile de deplasare şi tratamentul postoperator. Tocmai de aceea, ei solicită ajutorul constănţenilor cu suflet mare.

OPT SUFLETE POT FI SALVATE Vă prezentăm cele opt cazuri care au nevoie de noi: Buruiană Cătălin - 40 ani, diagnosticat cu poliartrită reumatoidă, gonartroză bilaterală anchilozantă şi coxartroză bilaterală, artropatie psoriazică; Tudorache Niţă-Andrei - 6 ani, diagnosticat cu întârziere în dezvoltare neuropsihică, sindrom hiperkinetic; Ruse Adrian-Răzvan - 5 ani, diagnosticat cu tetralogie Fallot şi defect septal ventricular; Teodorescu Delia - 12 ani, diagnosticată cu malformaţie congenitală la pleoapa dreaptă şi papilom nazal; Vintilă Ionuţ-Ilie - 14 ani, diagnosticat cu sarcom Ewing antebraţ drept operat, metastaze pulmonare; Burlacu Felicia, Burlacu Dorin, Burlacu Ciprian - 5 ani, 6 ani şi respectiv 7 ani, prezintă întârzieri în dezvoltare şi deficit de atenţie; Drăgan Robert-Alexandru - 16 ani, diagnosticat cu retard mintal uşor, hipoacuzie medie, dislalie polimorfă, ADHD; Militaru Andreea-Liliana - 7 ani, diagnosticată cu sechele PCI; diplegie cu mers independent imposibil; retard în dezvoltare psihomotorie.

Oricine poate face donaţii

Pentru donaţii: BCR Constanţa - RO58 RNCB 0114 0320 5734 0064 - EURO; BCR Constanţa RO85 RNCB 0114 0320 5734 0063 - RON. De asemenea, pentru donaţii în lei sau euro, sunt puse la dispoziţie numerele de telefon cu suprataxă apelabile doar în reţeaua Romtelecom, astfel: 0900 900 352 (pentru 5 euro) şi 0900 900 350 (pentru 10 euro).