La cei 82 de ani, Puiu Manu este cel mai longeviv desenator de bandă desenată din ţară şi iniţiatorul acestui gen de artă în România. În toamnă, la cea de-a XX-a ediţie a Salonului Internaţional de Bandă Desenată, artistul a prezentat pe simezele Muzeului de Artă din Constanţa cele mai recente creaţii, „Toate pânzele sus”, după romanul omonim al lui Radu Tudoran, reeditate după succesul din anii ’70. În prezent, talentatul desenator lucrează la planşele care îl redau pe cel mai cunoscut personaj al său, creat în 1968, Dim Dunăreanu, un James Bond de pe plaiuri mioritice.

Reporter (Rep.): Vă mai amintiţi care a fost primul contact cu banda desenată?

Puiu Manu (P. M.): Eram student şi lucram la nişte... „revistuici” din acea vreme, iar împreună cu doi colegi, am hotărât „să ne ridicăm”. Când s-a înfiinţat redacţia din Casa Scânteii au apărut reviste precum „Cravata roşie”, „Luminiţa” şi „Arici Pogonici”. Făceam desene cu oarece tentă politică, pentru că aşa se obişnuia pe vremea aceea. Am propus editurii să iniţiem această mică bucurie pentru copiii care citeau aşa ceva şi ni s-a spus că nu se poate, că ar putea să capete un aspect capitalist. Atunci, am inventat o aventură a unui copil sovietic, un subiect pe care nu puteau să-l refuze. Aceasta a fost „pârtia”. Apoi, am început să facem bandă desenată, care a fost preluată de alte reviste. După această primă manifestare, am făcut un roman de aventuri, „Comoara lui Montezuma”, care a avut un asemenea succes încât a fost preluat şi de o revistă din Uniunea Sovietică.

Rep.: E suficient să fii un bun grafician ca să fii desenator de bandă desenată?

P. M.: Să fii desenator de bandă desenată presupune să ştii mult mai mult decât un grafician obişnuit. Trebuie să te documentezi foarte mult, să ştii cum arată un automobil, o rachetă cosmică, o stropitoare sau dinamica unui ciocan. Sunt mărunţişuri pe care numai un desenator de bandă desenată poate să le aprofundeze. Hugo Pratt a fost întrebat de un prieten de-al lui de ce nu s-a făcut inginer? „Pour le desir d’etre inutil” (n. r. „Pentru bucuria de a fi inutil”), a răspuns el.

Rep.: La ce lucraţi în prezent?

P. M.: Este dorinţa lui Dodo Niţă, pentru care am tot respectul, fără de care am fi fost daţi uitării, să existe şi în România un fel de bandă desenată cu un erou de care să-şi aducă aminte copiii, aşa cum este în America „Omul Păianjen”. Astfel, ne-am propus să preluăm aventurile lui Dim Dunăreanu, un erou gen James Bond. E un nume de referinţă. Dacă-i întrebaţi pe părinţii de acum de Dim Dunăreanu, îşi amintesc de el ca fiind un fel de James Bond românesc. Probabil că la ediţia 2011 a Salonului Internaţional de Bandă Desenată îl veţi vedea. (Va urma.)