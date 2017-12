O viaţă nouă pentru ziarele pe suport de hârtie

De 25 de ani, o mică întreprindere din Bruxelles vinde ziare datate cu ziua de naştere a celor pentru care sunt comandate. În 2005 şi-a deschis un e-business, ceea ce a făcut ca vânzările să crească în ritm vertiginos. Mii de belgieni au primit până acum ziare tipărite în ziua în care s-au născut, cu ocazia vreunei aniversări, cadou făcut de familie sau prieteni. Firma care oferă astfel de servicii se numeşte Cadeauretro, a fost creată acum 25 de ani şi s-a dezvoltat mult, în ultimul timp, datorită Internetului. Este un fel de revanşă a ziarului pe suport de hârtie faţă de digital. “Când am creat societatea, în anii ’80, cu Christian Cauchie, student care mi-a devenit asociat, eu terminam studiile de informatică”, povesteşte Stephane Maroy. “Proiectul nostru a apărut din întâmplare, după o discuţie între prieteni. După ce am descoperit, la Paris, cum funcţionează sistemul, am primit colecţii de ziare de la persoane particulare, organizaţii, universităţi”, a adăugat acesta.

Spaţiul de stocare a presei este destul de mare: peste 1.500 m2, cu peste 1,8 milioane de ziare, dintre care 500.000 aşteaptă încă să fie exploatate. Deşi necesită manipulare manuală, (re)vânzarea ziarelor se face în proporţie de 9/10 pe internet. “Prin Google, internauţii ne găsesc uşor”, spune Stephane Maroy. Trecerea la domeniul digital s-a dovedit câştigătoare pentru mica firmă a cărei cifră de afaceri s-a dublat din 2005, fiind în prezent de 400.000 de euro/an, cu un profit de 30.000 - 40.000 de euro. La firmă lucrează cinci persoane, dintre care doi sunt fondatorii. “În afară de câteva lacune în jurul lunii mai 1940, când ziarele şi-au suspendat apariţia, putem satisface orice cerere”, afirmă Stephane Maroy. Cererile vin îndeosebi din Belgia, dar şi din alte ţări europene, cum ar fi Franţa, Olanda sau Elveţia. Cele mai cerute ziare sunt “La Libre Belgique”, “Le Soir”, “DH” sau “Standaard”, dar în colecţie există şi ziare străine, precum “Le Monde”.

În funcţie de vechime, exemplarul cerut, protejat cu o copertă personalizată, se vinde cu 24 - 31,5 euro. Anii ’40, ’50 şi ’60 sunt cei mai sărbătoriţi în acest fel, ca şi aniversările de căsătorie. Cererile au crescut cu timpul iar mica întreprindere se adaptează. Se vând acum circa 10.000 de ziare pe an care, datorită ei, trăiesc o nouă viaţă.