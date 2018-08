O viață violentă, un thriller politic despre tumultoasa poveste recentă a insulei Corsica

Inspirat din istoria recentă a insulei Corsica și din întâmplări reale, din 10 august intră în cinematografeO viață violentă/Une vie violente, în regia lui Thierry de Peretti, un thriller politic despre conflictul civil și militar care a măcinat Corsica în perioada anilor '70, '80 și '90.Un tânăr educat alege calea extremismului politic. Unde poate duce un drum pavat cu violență, cruzime și moarte? O premierăINDEPENDENŢA FILM.

Regizorul Thierry de Peretti s-a născut în Corsica și a fost contemporan conflictelor care au sfâșiat insula în ultimii 30 de ani. Filmul care intră de azi în cinema este un omagiu adus prietenilor săi, dispăruți pe frontul deschis între radicalii naționaliști, mafia locală și autoritățile franceze.„Am crescut, ca mulți din generația mea, cu The Smiths și cu filme caThe RightStuff, al lui Philip Kaufman,A Nightmare on Elm Street, al lui Wes Craven sau cuPolice, al luiMaurice Pialat“, povestește Thierry de Peretti.

„Totuși, anii copilăriei și ai adolescenței mele au fost marcați de un climat de violență politică și confuzie totală. Corsicanii generației mele au fost cu toții martori, sau au trăit ei înșiși, la diferite niveluri, o viață violentă, crime, atacuri de răzbunare și ambuscade, familii decimate. (...)

Filmul este un omagiu adus tuturor acestor tineri care s-au pierdut sau au fost omorâți. Și este, totdată,promisiunea unui dialogîntre o generație uitată, pierdută, sacrificată, și cea de acum, profund vie și energetică, cea care îi interpretează, în film, pe predecesorii săi“, spune regizorul.Corsica a fost vândută Franței în 1768. Ulterior, insula a fost traversată de valuri de mișcări naționaliste care au atins apogeul în anii '70.O viață violentăeste un film despre fața mai puțin cunoscută a Corsicii, un tărâm prins între două țări: Franța și Italia.

Povestea filmului: în ciuda amenințărilor cu moartea care îl urmăresc, Stéphane decide să se întoarcă în Corsica pentru a asista la înmormântarea prietenului său cel mai bun, camarad în armată, asasinat cu o zi în urmă. Aici are ocazia să-și amintească toate evenimentele care l-au condus pe el, un mic burghez din Bastia, de la delincvență la radicalism politic și la clandestinitate.

Proiectat în premieră în cadrul Săptămânii Criticii, la Cannes, în 2017,O viață violentăîi are în distribuție peJean Michelangeli, Henri-Noël Tabary, Cédric Appietto, Marie-Pierre Nouveau și Délia Sepulcre-Nativi și este o producție Franța, 2017, ce are premiera în cinematografele românești în 10 august.

O viață violentă/Une vie violenteeste distribuit în România de Independenţa Film,casă de distribuţie care promovează filme independente de referință, de nișă sau câștigătoare ale unor premii internaționale prestigioase.

