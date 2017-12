Dincolo de uniforma pe care o poartă, militarul este şi el om în orice context al existenţei sale. Nevoia de credinţă devine o necesitate iar îndeplinirea ei este sprijinită în teatrul de operaţii din Irak de către preotul militar al batalionului. Ca şi acasă, militarii constănţeni au o viaţă spirituală sănătoasă. Ei au nevoie de binecuvîntarea divină care să îi apere şi mai ales să îi ajute atunci cînd trec prin clipe de restrişte. În începutul acestei săptămîni, de „Întîmpinarea Domnului” un grup de capelani militari aparţinînd armatei SUA şi reprezentînd mai multe confesiuni creştine(catolică, ortodoxă şi protestantă) au vizitat Baza militară Tallil. În itinerariul lor, capelanii americani au realizat o vizită pastorală şi la Batalionul 341 Infanterie „Rechinii Albi”Topraisar. La sosirea în tabăra românească aceştia au fost întîmpinaţi de preotul militar al batalionului, lt. Dragoş Ciobanu, care i-a condus la capela militară care portă hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril. După vizitarea bisericuţei ortodoxe, a fost oficiat un Te Deum de mulţumire de către preoţii militari ortodocşi: mr. Henry Close, cpt. Peter Aleria şi lt. Dragoş Ciobanu, la care au asistat militarii români şi americani. După oficierea slujbei a urmat vizitarea capelei catolice ridicată de către militarii din contigentul italian participanţi în anii anteriori la operaţiunea „Iraqi Freedom”, aflată în prezent în grija militarilor români. Lt. col. Gary Studniewski, liderul capelanilor militari, le-a dăruit românilor medalioane cu efigia „Saint Barbara patron of Engineers”. La rîndul său, comandantul Batalionului 341 Infanterie, lt. col. dr. Vasile Vreme a oferit capelanilor americani insigne cu emblema „Rechinilor Albi”. În încheierea vizitei pastorale, lt. col. Studniewsky le-a mulţumit gazdelor pentru ospitalitate şi a adăugat: „Am dorit să venim în contact şi cu alte religii cu care nu am avut acest prilej pînă acum. Astăzi am avut o şansă deosebită de a cunoaşte pe militarii acestui batalion care aparţin unei alte confesiunii religioase şi am rămas plăcut surprins să pot vedea că foarte mulţi dintre ei, tinerii mai ales, participînd la slujbă. Este bine ca tinerii să aibă credinţă în Dumnezeu, deoarece credinţa dă putere!”.

Corespondenţă trimisă de purtătorul de cuvînt al Batalionului 341, Topraisar, mr Gabriel Pătraşcu