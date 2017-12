O zi de neuitat pentru 150 de copii din comuna Castelu

Programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2009”, demarat la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a oferit ocazia altor 150 de copii din mediul rural să viziteze Constanţa şi obiectivele incluse în program. Ieri au vizitat Constanţa copii din comuna Castelu, cei mici mergînd la Delfinariul din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, în parcul de distracţii Aqua Magic, la o plimbare cu telegondola, la spectacolul pentru copii oferit de Primăria Constanţa în staţiunea Mamaia şi la cel al artiştilor şi animalelor circului Medrano. După ce au vizitat toate obiectivele turistice cuprinse în program, copiii le-au spus cadrelor didactice însoţitoare că abia aşteaptă să revină la malul mării şi că pleacă acasă cu amintiri de neuitat. “Nu am mai fost pînă acum în niciunul dintre aceste locuri. Am fost încîntată să vin aici, pentru că îmi doream foarte mult să văd animalele de la circ, despre care auzisem cîte ceva. Mi-a plăcut foarte mult plimbarea cu telegondola, pentru că am văzut parcul Aqua Magic de sus şi era o privelişte foarte frumoasă”, a spus Marina Huţanaşu, de 10 ani, din Castelu. Pentru cei mai mici dintre copiii veniţi în excursie, emoţiile au fost mai mari, întrucît mulţi dintre ei au văzut pentru prima dată un spectacol de circ. La rîndul lor, cadrele didactice au declarat că o astfel de excursie este un cadou de nepreţuit pentru copiii din mediu rural. Pe lîngă distracţie, copiii au beneficiat şi de toate condiţiile necesare pentru a se simţi cît mai bine, reprezentanţii CJC şi ai Primăriei comunei Castelu asigurîndu-le băuturi răcoritoare şi o masă. În plus, ei au primit de la CJC tricouri colorate, cu însemnele programului.