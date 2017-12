„O zi de vară”, un text care provoacă

Publicul de la mare a fost invitat, pe 9 noiembrie, în sala de spectacole a Teatrului de Stat Constanţa, pentru a urmări „O zi de vară”, de Slawomir Mrozek, în viziunea lui Adrian Tamaş, tânăr regizor constănţean. Despre ce a însemnat montarea unei piese pentru teatrul de „acasă”, despre fascinaţia pe care a exercitat-o asupra sa Mrozek, dar şi despre colaborarea cu Teatrul de Stat, regizorul Adrian Tamaş vorbeşte într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”. O nouă reprezentaţie a spectacolului va avea loc duminică, de la ora 19.00, la Teatrul de Stat.

Reporter (R.): De ce aţi ales să regizaţi o piesă de Mrozek şi de ce tocmai „O zi de vară”?

Adrian Tamaş (A.T.): Proiectul „O zi de vară”, de Slawomir Mrozek, a pornit încă din timpul studenţiei, când am ales această comedie neagră ca primă variantă de licenţă. Apoi, am avut ghinionul sau norocul ca o colegă din altă grupă să pregătească un caiet de regie pentru acelaşi text, iar eu, într-un gest cavaleresc, am schimbat piesa, montând în final un spectacol la Teatrul Luni de la Green Hours, „Despre viaţa lui Zeze şi Adevărul despre moartea sa”, de Marius Damian. Între timp, întregul concept regizoral şi scenografic s-a modificat substanţial, ancorând, pe de o parte, întreaga acţiune a piesei pe meleagurile tomitane dominate de omniprezenta popcultură a clubului şi a cafenelei, iar pe de altă parte, înscriind personajele piesei în modelele de succes, respectiv de ratare.

R.: Când a avut loc prima „întâlnire” cu Mrozek?

A.T.: Primul contact cu Mrozek nu s-a realizat într-un teatru profesionist, ci prin lectura, în anii liceului, a unui volum de scurte povestiri. Apoi, în vremea studenţiei, m-am ciocnit de puterea mesajului din piesele sale în montările din Bucureşti, fie că era vorba de drama dezrădăcinării din „Emigranţii”, de absurdul revoluţiei continue din „Tango” sau de canibalismul din „În largul mării”.

R.: Cum este „O zi de vară”, în viziunea regizorală a lui Adrian Tamaş?

A.T.: Mrozek a construit un text dramatic geometric, care provoacă atât actorii, prin personajele aproape arhetipale pe care le joacă, dar şi spectatorii, printr-un continuu joc de teatru în teatru, în care se jonglează cu nonşalanţă între cheia absurdă şi cea realistă. Pentru montarea piesei, mi-am dorit de la bun început ca publicul să fie unul care să localizeze topografia piesei chiar în interiorul litoralului constănţean - viu vara şi semipustiu în restul anotimpurilor. Cred că am reuşit să transmitem în cadrul spectacolului un aer „melancomic”, un mix dinamic între spiritul ironic al lui Mrozek şi visarea inerentă spaţiilor litorale.

R.: Cum a decurs colaborarea cu Teatrul de Stat?

A.T.: Pe parcursul repetiţiilor, am avut şansa să lucrez cu Maria Nicola şi Andrei Mihai pe scenografie şi muzică, amândoi fiind deja familiarizaţi cu mediul de lucru din alte spectacole ale teatrului. Pe partea video am colaborat cu Andrei Casandra, pentru a crea un permanent joc cinematic şi de lumini între ziua de vară şi cele câteva personaje care o locuiesc temporar. Am ales cu atenţie distribuţia, după un casting de două zile cu actorii teatrului, încercând să identific caracteristicile personajelor - timiditatea, puterea, naturaleţea, şarmul - inclusiv în psihicul actorilor. După aceea, am repetat timp de o lună şi jumătate, iar rezultatele sunt vizibile pentru public începând din această stagiune.