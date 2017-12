Facultatea de Arte a Universităţii „Ovidius” a organizat joi seară, cu sprijinul Asociaţiei Europene Interaxe, un spectacol având ca temă cântecele şi obiceiurile din folclorul aromân de altădată. Evenimentul, intitulat „O zi din viaţa aromânilor”, a fost prezentat în Aula Magna a instituţiei de învăţământ superior, în regia lui Geo Dobre, după o idee a Stelianei Duliu-Bajdechi, cea care a coordonat şi proiectul, împreună cu decanul Facultăţii de Arte, conf. univ. dr. Daniela Hanţiu. Beneficiind de o pregătire muzicală de excepţie, asigurată de compozitorul conf. univ. dr. Dumitru Lupu şi lect. univ. dr. Mirela Kozlovsky, mai mulţi studenţi din anul al II-lea, de la specializările Arta spectacolului (Actorie) şi Pedagogie muzicală, au prezentat, alături de ansamblul de dansuri al Colegiului „Mircea cel Bătrân”, momente artistice inedite, având la bază folclorul aromân.

„Atât pentru mine, cât şi pentru colegii mei, de la anul al II-lea, specializarea Actorie, a fost o mare provocare să realizăm acest spectacol, din dorinţa de a face şi altceva în afară de teatru şi spectacole obişnuite. La noi în clasă nu există decât un singur aromân, motiv pentru care, mă repet, a fost o provocare, pentru că a trebuit să învăţăm foarte bine cântecele în limba aromână. De asemenea, scenariul este scris în limba română, dar am amestecat limba aromână cu limba română. Cred că a ieşit bine, am avut emoţii mari cu toţii, sperăm că am reuşit să aducem spectatorilor care au fost astăzi alături de noi o zi adevărată din viaţa aromânilor”, a declarat unul din protagoniştii spectacolului, Ionuţ Dulgheriu, student în anul al II-lea la Facultatea de Arte.

FOLCLORUL AROMÂN DE ALTĂDATĂ Pe parcursul celor 90 de minute de spectacol, studenţii-artişti, îmbrăcaţi în frumoase costume tradiţionale, au redat publicului dansurile şi cântecele din folclorul aromân. „O zi din viaţa aromânilor” s-a născut din dorinţa de a populariza, în locurile în care ei trăiesc, valorile lor autentice, elementele de cultură, tradiţii, muzică, dans şi de a explora memorii şi aspecte deosebite din traiul aromânilor din Balcani şi din România.

„Este un spectacol făcut la o iniţiativă comună, a mea şi a renumitului compozitor Dumitru Lupu. Domnia sa a fost de părere că e păcat de toate melodiile aromâne care se pierd. De aici a pornit toată ideea. Şi a spus: „Hai să încercăm, în facultate, să studiem această linie melodică specială, a aromânilor!”. Am fost la Muzeul de Artă Populară, am discutat cu directorul instituţiei, Maria Magiru, ne-am prezentat ideea, s-au cules cântece din toate zonele în care trăiesc aromânii. Maestrul Dumitru Lupu a adus aceste cântece la nivelul muzicii de altădată. Dacă doriţi, totul a pornit dintr-o suferinţă de-a mea, şi anume, că muzica aromână s-a transformat, s-a modernizat, a devenit un fel de... house”, a precizat Steliana Duliu-Bajdechi. Aceasta a adăugat: „Spectaculozitatea acestei piese constă în faptul că sunt studenţi români care joacă şi au învăţat să vorbească aromână. Textele au fost primite de la câţiva masteranzi, cei care m-au ajutat, de la Asociaţia Europeană Interaxe. (....) Această întoarcere spre trecut, prin intermediul tinerilor, mi s-a părut fascinantă”.

La finalul reprezentaţiei, publicul numeros, prezent în Aula Magna, s-a manifestat cu entuziasm, răsplătindu-i pe tinerii artişti, cât şi pe coordonatorii acestora, cu ropote de aplauze şi ovaţii.