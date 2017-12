O zi la “Aqua Magic” pentru toţi participanţii la Crosul “Olimpic”

Constanţa se pregăteşte pentru cel de-al 21-lea start al Crosului “Olimpic”, eveniment devenit tradiţional în oraşul de la ţărmul mării, iar organizatorii anunţă multă surprize pentru ediţia din acest an. Întrecerea, organizată cu ocazia Zilei Olimpice (sărbătorită în fiecare an pe 23 iunie), va avea loc duminică, 22 iunie, participanţii urmînd să ia startul la ora 10.00, din faţa Sălii Sporturilor. Dacă pînă aici nimic nu este nou, ediţia din acest an aduce numeroase modificări, prima dintre ele o reprezentînd-o sosirea, care, în loc de Radio Constanţa, va avea loc la “Aqua Magic”. În plus, cei peste o mie de participanţi de toate vîrstele care sînt aşteptaţi la competiţia organizată de Direcţia pentru Sport a Judeţului, Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Asociaţia Judeţeană de Atletism, Poliţia Rutieră şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă vor primi tricoul special al competiţiei pe baza căruia vor intra gratuit în parcul de distracţii “Aqua Magic”, locul unde va avea loc şi premierea. Aşadar, o zi întreagă de distracţie pentru toţi iubitorii de mişcare, dar şi o festivitate de premiere aşa cum se cuvine, organizată în premieră pe scena parcului de distracţii.

Premii speciale oferite de “Aqua Magic”

“Nouă ni s-a părut foarte interesantă propunerea şi este o onoare ca premierea să se facă la noi, avînd în vedere că beneficiem şi de condiţiile necesare pentru acest lucru. În plus, din partea noastră vor exista şi 25 de premii speciale pentru că încercăm să spargem un pic formatul premiilor clasice, aşa că vor exista premii pentru cel mai mic participant, pentru cel mai vîrstnic participant şi pentru multe alte categorii. Totodată, participanţii vor avea acces pe toată durata zilei în parc şi ne-ar face mare plăcere să rămînă pînă la sfîrşit”, a declarat Adriana Strutinsky, directorul de marketing al “Aqua Magic”. De asemenea, pe lîngă primii 26 de cîştigători ai întrecerii (masculin şi feminin), vor mai fi premiaţi şi primii zece băieţi şi primele zece fete cu vîrsta sub 10 ani, primii zece bărbaţi şi primele zece femei cu vîrsta peste 40 de ani, primele trei jurnaliste şi primii trei jurnalişti, dar şi cea mai numeroasă familie participantă. „Anul acesta vor fi mult mai multe premii pentru că participanţii la cros şi-au dorit să primescă şi ei premii în afara sportivilor de performanţă care participă şi care de obicei sînt cei care cîştigă”, a declarat Elena Frîncu, directorul DSJ, care şi-a adus aminte şi de prima ediţie a Crosului “Olimpic” la Constanţa: „Sînt 21 de ani de cînd se organizează această competiţie. Prima ediţie a fost în 1987, cînd startul a fost dat de Lia Manoliu şi cînd au fost peste 2.000 de participanţi. Ediţia din acest an este motivul nostru de mîndrie că aici la Constanţa oamenii ştiu ce este acela spiritul olimpic, mai ales că anul acesta avem şase sportivi constănţeni calificaţi la Jocurile Olimpice la Beijing”.