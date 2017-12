O zi liberă pe an pentru îngrijirea sănătății copiilor

S-au aprobat ieri, printr-o Hotărâre de Guvern, normele metodologice pentru aplicarea legii prin care se acordă părinților și reprezentanților legali zile lucrătoare libere pentru îngrijirea sănătății copiilor. Aşadar, ziua liberă urmează să se acorde unuia dintre părinţi, la alegere, respectiv reprezentantului legal al copilului, în baza unei cereri depuse cu 15 zile înainte de vizita la medic. Părintele care solicită ziua liberă trebuie, de asemenea, să dea o declarație pe propria răspundere, conform căreia celălalt părinte nu a solicitat o zi liberă în acel an și nici nu o va solicita. Controlul medical se poate efectua atât în sistemul public de sănătate, cât și în cel privat. După efectuarea controlului medical, părintele/reprezentantul legal al copilului are obligația să prezinte medicului de familie al copilului rezultatele investigațiilor. Pe baza acestora, medicul de familie eliberează gratuit o adeverință, pe care părintele/tutorele o va prezenta angajatorului drept dovadă că acest control medical a fost efectuat. În situația în care ziua liberă a fost acordată în cursul anului școlar, iar copilul frecventează o formă de învățământ preuniversitar, medicul de familie are obligația de a elibera pentru acesta o scutire medicală.