O zi până la derby-ul Viitorul - FC Farul

VIITORUL, COTATĂ DREPT FAVORITĂ. Prima etapă a Ligii a II-a programează sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadionul din Ovidiu, derby-ul local între Viitorul Constanţa şi FC Farul Constanţa. Cele două combatante se află în situaţii total diferite, dar orgoliile pot da peste cap orice calcul al hârtiei. Nou promovată în liga secundă, echipa pregătită de Cătălin Anghel s-a întărit considerabil în această vară, mulţi dintre jucători provenind chiar de la adversara de sâmbătă. Venirea unor fotbalişti cu experienţă în Liga I, precum Adrian Vlas şi Vasilică Cristocea, a întărit considerabil forţa Viitorului, care mizează şi pe dorinţa de afirmare a tinerilor aflaţi în lot. Prima dovadă a valorii echipei a fost dată marţi, în Cupa României, când elevii lui Cătălin Anghel au obţinut calificarea în faza următoare, în dauna echipei Callatis Mangalia, după o victorie clară, cu 2-0. Tehnicianul constănţean l-a pierdut însă pe mijlocaşul Stere Banoti, care a primit cartonaşul roşu pentru un fault dur. „Vom avea parte de un meci foarte greu, pentru că Farul a adus mulţi jucători experimentaţi pe ultima sută de metri. Sunt convins că vor da totul pe teren pentru a lua puncte. În plus, mereu a existat o rivalitate între echipele constănţene”, a spus Cătălin Anghel, care nu ştie dacă-i va putea folosi mâine pe mijlocaşul George Ştefănescu şi atacantul Robert Lupu, ambii incerţi din cauza accidentărilor.

MULŢUMIŢI ŞI CU UN EGAL. În schimb, FC Farul vine după cea mai agitată perioadă din istoria clubului, în care s-a vorbit chiar despre desfiinţare. Salvată pe ultima sută de metri, gruparea de pe litoral l-a adus pe banca tehnică pe “veteranul” Ioan Sdrobiş şi a adunat, în doar o săptămână, un lot de jucători veniţi din toată ţară. În aceste condiţii, oaspeţii de sâmbătă sunt cotaţi cu şansa a doua, dar oficialii constănţeni visează măcar la un rezultat de egalitate. „Va fi un meci extrem de greu, un duel inegal, între o echipă care a făcut două luni de pregătire, cantonamente peste hotare, a jucat multe meciuri amicale, s-a întărit cu jucători valoroşi, şi una formată în doar câteva zile. Mergem să ne luptăm şi să încercăm să ne prezentăm onorabil şi să nu pierdem. Oricum este o mare realizare faptul că ne prezentăm cu un lot de 18 jucători”, a explicat preşedintele constănţenilor, Relu Damian. Conducătorii Farului au bătut palma cu majoritatea jucătorilor asupra contractelor de joc şi au trimis actele necesare legitimării la FRF. Singurul care a refuzat să rămână la Constanţa a fost atacantul Eduard Tismănaru, nemulţumit de ofertă. În schimb, pe litoral a ajuns Andrei Parfenie, un fundaş central în vârstă de 23 ani, de picior stâng, de la CFR Timişoara. „Le mulţumesc jucătorilor că au înţeles situaţia, au dat dovadă de caracter şi de bună credinţă şi sper ca această atitudine să se regăsească şi în teren”, a adăugat Relu Damian.

INTERES ENORM. Derbyul de sâmbătă a trezit un interes enorm printre fanii celor două echipe, astfel că stadionul din Ovidiu, care are o capacitate de 2.100 de locuri, va fi arhiplin la ora jocului. Farul va fi însoţită de o galerie formată din 100 de suporteri, care vor sta la peluza dinspre şosea, dar alte câteva sute de spectatori vor veni pe cont propriu. „Pentru suporterii echipei Farul am cerut să fie desemnată o persoană care să-i reprezinte şi îi aştept să-şi ridice cota de 100 de bilete cuvenită. Îi primim cu drag şi le urez să fie cât mai mulţi şi pe stadionul propriu, unde pe vremuri erau 20.000. Dacă ar veni toţi fanii Farului la Ovidiu, nici noi nu am avea loc pe stadion. Sper să vină cu alte gânduri, pentru că nu ne dorim orgolii exacerbate între spectatori. Noi mergem pe abonamente, care se fac pe un an”, a declarat Paul Peniu, preşedintele Academiei “Gheorghe Hagi”. Biletele vor fi puse în vânzare sâmbătă, la stadionul din Ovidiu, şi costă 10 lei - la tribune şi 5 lei - la peluze.