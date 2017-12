O zi până la duelul Explorări Baia Mare - CVM Tomis Constanţa

Mâine, de la ora 17.00, la Baia Mare, se va disputa partida tur din 16-imile de finală ale Cupei Challenge la volei masculin dintre formaţia locală Ştiinţa Explorări şi Club Volei Municipal Tomis Constanţa. Un duel în care echipa constănţeană vrea să facă uitată eliminarea din semifinalele întrecerii interne din sezonul trecut, în condiţiile în care lotul Tomisului este mult schimbat, doar Began, Lescov, Spînu, Zahar şi Mihăilă făcând parte din lotul echipei constănţene în sezonul 2010-2011. „Anul trecut a fost o altă poveste. Acum suntem o altă echipă, antrenorul este nou şi nimeni nu se gândeşte la revanşă. Ne propunem să avem un parcurs cât mai lung în Challenge Cup“, spune centrul Andrei Spînu. După sosirea centrului sârb Mladen Bojovic (25 de ani, 2,01 m) şi a extremei braziliene Everaldo Silva (32 de ani, 1,93 m), antrenorii Martin Stoev şi Victor Karagyozov au la pregătire 14 jucători, ceea ce reprezintă un lucru extrem de important în opinia antrenorului principal al echipei constănţene, Martin Stoev: „Sunt mulţumit că am acum o echipă completă, cu 14 jucători, şi nu sunt probleme medicale. Am acum posibilitatea de a pregăti echipa în condiţii foarte bune, nu ca în prima parte a sezonului, cu şapte, opt jucători la antrenamente. Concurenţa este mult mai mare decât în prima parte a sezonului şi de aici nu are de câştigat decât echipa“.

Formaţia constănţeană a ajuns aseară la Tg. Mureş, unde a şi efectuat un antrenament, iar în această dimineaţă îşi va continua drumul spre Baia Mare. Voleibaliştii Tomisului au programate la Baia Mare alte două şedinţe de pregătire, una în această seară, iar cealaltă, mâine dimineaţă, chiar în ziua meciului.