O zi până la startul în Turul Dobrogei

Turul Dobrogei, competiţie de tradiţie în ciclismul românesc, programează la finalul acestei săptămâni a 12-a ediţie, care va avea loc în perioada 19-22 mai, pe teritoriul judeţului Constanţa. Organizată de Federaţia Română de Ciclism şi Triatlon, DJST Constanţa şi Ciclism Bilal 2000 Constanţa, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa, AutoGrup Constanţa şi Poliţia Rutieră, întrecerea va aduce la start cei mai buni ciclişti ai momentului, care se vor duela la două categorii de vârstă, juniori şi seniori. „Au confirmat prezenţa nouă echipe din România, Dinamo Bucureşti, Intersport Miercurea Ciuc, Mazicon, Conpet Ploieşti, Olimpia Bucureşti, Torpedo Zărneşti, Olimpic Team Câmpulung, Ciclism Bilal 2000 Constanţa şi lotul naţional al României, care va participa cu şase sportivi. Din păcate, loturile naţionale de juniori şi seniori ale Moldovei nu au obţinut încă vizele de intrare în România, iar echipele din Dobrici şi Varna, deşi au fost invitate, nu au putut veni din cauza problemelor financiare. Chiar şi aşa, la startul întrecerii vor fi cel puţin 66 de sportivi. Ciclism Bilal 2000 Constanţa va înscrie în competiţie zece sportivi şi sperăm să repetăm performanţa de anul trecut, când am câştigat întrecerea la nivel de juniori”, a anunţat preşedintele clubului constănţean, Victor Bănescu. „La Constanţa, reuşim să reînscriem în circuit competiţiile sportive de mare tradiţie. Sperăm să fie o nouă ediţie de succes”, a spus Petrică Munteanu, preşedintele Comisiei de Organizare. „Organizarea acestui eveniment ne costă 40.000 de lei, sumă la care se adaugă premiile, principalul finanţator fiind Consiliul Judeţean Constanţa, urmat de DJST şi AutoGrup Constanţa”, a adăugat directorul DJST, Elena Frîncu. „Ne bucurăm că putem susţine Turul Dobrogei şi în acest an. Este un eveniment drag şi îi apreciem pe tinerii ciclişti, care au înţeles că doar prin muncă se poate face performanţă. Îi invităm pe constănţeni să-şi susţină favoriţii pe tot traseul competiţiei”, a completat Alina Ursache, reprezentantul sponsorului AutoGrup. În această seară, de la ora 19.00, va avea loc şedinţa tehnică, urmând ca startul să se dea mâine, la ora 9.30, din faţa Sălii Sporturilor. În plus, duminică va avea loc o cursă rezervată amatorilor.