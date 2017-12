O zi pînă la meciul HCM - Dinamo

A mai rămas o singură zi până când HCM Constanţa va fi încoronată pentru a cincea oară campioană a României. Şi cum cineva acolo sus îi iubeşte pe handbaliştii constănţeni, acest lucru se va întâmpla chiar după un meci cu marea rivală Dinamo Bucureşti. Altădată o partidă deschisă oricărui rezultat, întâlnirea de joi, de la ora 18.00, din Sala Sporturilor din Constanţa, are o favorită certă, HCM neavând practic nicio emoţie în privinţa obţinerii victoriei. Un succes care va conta doar pentru statistică şi doar pentru bucuria de a obţine un nou succes în faţa dinamoviştilor. „Toate titlurile au fost frumoase. Fiecare a avut la momentul său ceva aparte, însă întotdeauna ultimul este mai deosebit. Cu siguranţă, HCM este echipa ultimului deceniu prin titlurile obţinute. Cu Dinamo sperăm să nu se pună problema victoriei, iar apoi vom putea sărbători alături de suporteri acest titlu. Apoi vom lupta şi pentru Cupa României, pentru a avea un sezon perfect“, a declarat portarul Ionuţ Stănescu. Pentru fostul jucător al lui Dinamo, Alexandru Dimache, va fi un moment special. „Acum un an de zile nu ştiam ce voi face, unde voi merge. Timpul a trecut repede, iar acum am devenit campion pentru prima oară. În plus, acest titlu îmi va fi acordat după un joc împotriva fostei mele echipe. Va fi un meci deosebit pentru mine, o zi foarte specială şi pe care nu o voi putea uita niciodată. Este un sentiment teribil de plăcut“, a spus Dimache. Şi cum sărbătoare nu poate exista fără suporteri, la partida cu Dinamo sunt aşteptaţi toţi cei care iubesc HCM. Este un nou moment deosebit pentru sportul constănţean, iar handbaliştii noştri merită să aibă alături de ei o sală arhiplină. Şi din acest motiv, conducerea clubului a anunţat că intrarea la acest meci va fi liberă, urmând să fie împărţite şi 500 de tricouri personalizate cu titlul cinci din istoria clubului.

Astăzi, de la ora 18.00, Rom Cri Braşov va întâlni pe teren propriu pe Steaua, într-o partidă restantă din etapa a 24-a.