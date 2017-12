O zi pînă la startul finalei dintre CVM Tomis Constanţa şi VCM Piatra Neamţ

A mai rămas o zi pînă la startul finalei Diviziei A1 la volei masculin, finală pe care şi-o vor disputa, în sistemul „cel mai bun din cinci meciuri”, echipele Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi Volei Club Municipal Piatra Neamţ. Ordinea partidelor - primele două pe terenul echipei mai slab clasate în sezonul regulat, respectiv la Piatra Neamţ, sîmbătă şi duminică, de la ora 16.00, apoi ultimele trei la Constanţa - îi nemulţumeşte pe constănţeni, care pornesc însă cu prima şansă, dacă trecem în revistă ultimele meciuri directe. Tomis a cîştigat ambele partide jucate în sezonul regulat, iar în total are nouă victorii consecutive! Formaţia de sub Pietricica nu a mai cîştigat din noiembrie 2006, din turul sezonului regulat al campionatului trecut, cînd se impunea cu 3-2 chiar la Constanţa. Însă tradiţia şi palmaresul nu mai contează într-o finală de campionat naţional, consideră campionii. „În play-off nu există favoriţi! În play-off există doar echipe care îşi doresc victoria şi, implicit, titlul naţional. Nu mai are importanţă foarte mare ce am făcut în sezonul regulat. Am terminat primii, ne-am asigurat că vom juca mai multe meciuri pe teren propriu, dar asta nu înseamnă că avem un avantaj, pentru că primele două partide sînt în deplasare. Asta însă nu ne va împiedica să repetăm victoria pe care am obţinut-o la Piatra Neamţ în decembrie, imediat după ce am cîştigat la Innsbruck”, a declarat antrenorul principal Stelio De Rocco. „Nu cred că avem un avantaj psihologic şi consider că victoriile pe care le-am reuşit la Piatra Neamţ anul trecut au mai puţină relevanţă. Acum este cu totul altceva, se joacă finala campionatului şi orice jucător se motivează suplimentar”, consideră experimentatul Florin Voinea, cel mai vechi component al grupării de pe Litoral.

Voleibaliştii Tomisului au ajuns încă de aseară la Piatra Neamţ, pentru o refacere optimă înaintea celor două jocuri foarte dificile care îi aşteaptă. Ei vor fi liberi în cursul dimineţii şi vor efectua după-amiază un antrenament în sala care va găzdui jocurile din week-end. Toată lumea este conştientă de importanţa meciurilor din acest final de sezon şi optimistă că Tomis va reuşi al doilea event consecutiv. În plus, echipa constănţeană vrea să cîştige ambele meciuri de la Piatra Neamţ şi să dedice victoriile celor doi sărbătoriţi ai săptămînii: Erkan Togan face astăzi 34 de ani, iar Stelio De Rocco împlineşte duminică 48 de ani!