O zi sau două pentru organizarea referendumului?

Apropierea alegerilor europarlamentare aduce cu sine şi discuţii tot mai ample despre organizarea lor. Cele mai mari dispute le-a provocat însă subiectul cuplării europarlamentarelor cu referendumul pentru modificarea Constituţiei. Dilema zilei a fost dacă să se organizeze referendumul în două zile sau într-o singură zi, ce şi cum trebuie făcut pentru ca toată lumea să fie mulţumită. Pe de o parte, vicepremierul Liviu Dragnea, preşedinte executiv al PSD, a declarat, ieri, că organizarea alegerilor europarlamentare şi a referendumului pentru revizuirea Constituţiei într-o singură zi ar reprezenta, probabil, cea mai bună soluţie din punctul de vedere al condiţiilor de organizare. El a completat că, în opinia sa, organizarea în două zile a referendumului şi într-o singură zi a alegerilor pentru PE nu înseamnă neapărat o soluţie mai bună. Întrebat dacă speră ca într-o singură zi să fie mobilizaţi cetăţenii pentru a fi realizat pragul de 50% pentru revizuirea Constituţiei, Dragnea a declarat: „În situaţia asta, unu plus unu nu e obligatoriu să fie egal cu doi, pentru că s-ar putea ca un om să nu fie hotărât în ce zi să vină şi, până la urmă, să nu mai vină în nicio zi - sâmbătă să spună că se duce duminică şi duminică să constate că nu are timp sau chef“. Liderul PSD a precizat că zilele acestea are o serie de întâlniri cu şefii de filiale din toate judeţele, pentru a discuta despre organizarea alegerilor europarlamentare. „Vorbim în primul rând despre starea organizaţiei din punct de vedere al structurii organizatorice, care este sentimentul în rândul membrilor, care este relaţia cu PNL şi orice altă problemă specifică pe care filiala o are în judeţul respectiv, în aşa fel încât în următoarele săptămâni să începem să realizăm structura organizaţională pentru campania electorală pentru europarlamentare“, a spus Dragnea.

NEMULŢUMIRI Pe de altă parte, referitor la durata referendumului, purtătorul de cuvânt al PNL, Cristina Pocora, a declarat că decizia la nivelul USL a fost de organizare în două zile consecutive, iar propunerea făcută de Liviu Dragnea, pentru o singură zi, trebuie discutată tot la nivelul conducerii USL. „Revizuirea Constituţiei este unul dintre cele mai importante proiecte asumate şi trebuie să decidem împreună“, a declarat Pocora. De asemenea, ea a fost întrebată cum vede intenţia social-democraţilor, vehiculată la nivel neoficial, ca PNL să îşi asume conducerea campaniei pentru referendumul de revizuire. „Noi ne-am desemnat un şef de campanie pentru alegerile pentru Parlamentul European, el urmând să coordoneze echipa de campanie a PNL. Nu a avut loc încă o discuţie în USL pentru echipa de campanie legată de referendum, dar cu siguranţă se va atinge şi acest subiect“, a mai spus purtătorul de cuvânt al PNL.