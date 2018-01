Oameni de ştiinţă din China au clonat două maimuţe

O echip[ de oameni de știință chinezi au clonat două maimuţe folosind aceeaşi tehnică utilizată în urmă cu două decenii pentru clonarea unei oi.

Zhong Zhong şi Hua Hua, două maimuţe macac cu coadă lungă identice, născute în urmă cu opt şi şase săptămâni, sunt primele primate clonate dintr-o celulă non-embrionară.

Cercetătorii de la Institutul de Neuroştiinţe din Shanghai, din cadrul Academiei chineze de Ştiinţe, au comunicat că realizarea lor ar trebui să fie un catalizator pentru cercetarea medicală prin faptul că face posibilă studierea maladiilor în rândul populaţiilor genetic uniforme de maimuţe.

Pe de altă parte, realizarea oamenilor de ştiinţă chinezi sugerează că ar putea fi fezabilă inclusiv clonarea oamenilor.

"Oamenii sunt primate. Deci, pentru clonarea speciilor de primate, inclusiv a oamenilor, bariera tehnică este acum depăşită", a declarat Muming Poo, care a ajutat la supervizarea programului desfăşurat la institutul chinez.

"Motivul pentru care am rupt această barieră este de a produce modele de animale care sunt utile pentru medicină, pentru sănătatea umană. Nu există intenţia de a aplica această metodă în cazul oamenilor", a completat cercetătorul.

Animalele identice din punct de vedere genetic sunt folositoare în cercetarea întrucât variabilitatea genetică în cazul animalelor care nu sunt clonate poate complica experimentele medicale.

Cele două maimuţe cresc normal, iar cercetătorii spun că se aşteaptă ca în perioada următoare să se nască noi clone de maimuţe macac.

După experimentul Dolly din 1996, când cercetătorii britanici au clonat o oaie, oamenii de ştiinţă au clonat peste 20 de specii animale, inclusiv vaci, porci, câini, iepuri, şoareci şi şobolani.

Activiştii pentru drepturile animalelor au condamnat experimentele de clonare.

"Deoarece clonarea are o rată de eşec de cel puţin 90%, aceste două maimuţe reprezintă tortură şi moarte la o scară enormă", a declarat Kathy Guillermo, vicepreşedinte al organizaţiei People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).