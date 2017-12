Oameni înfruntând moartea

Expoziţia ”Alive: In the Face of Death” care are ca subiecţi oameni cu boli incurabile aflate în faze terminale, semnată de artistul fotograf Rankin, va fi prezentată la Walker Art Gallery din Liverpool, între 17 mai şi 15 septembrie. Celebrul fotograf, co-fondator al publicaţiei ”Dazed and Confused”, o aşa-zisă ”Biblie a stilului”, consideră că acesta este cel mai provocator proiect al său. Expoziţia este inclusă în programul Festivalului Internaţional de Fotografie de la Liverpool şi este rezultatul colaborării lui Rankin cu Walker Gallery, emisiunea The Culture Show difuzată de BBC Two şi BBC North. Vernisajul este dublat de un reportaj ce va fi difuzat pe BBC Two, care va prezenta procesul realizării expoziţiei şi declaraţii exclusive ale lui Rankin şi ale subiecţilor săi. Festivalul de Fotografie din Liverpool începe pe 17 mai şi cuprinde expoziţii în întregul oraş britanic.

Rankin, în vârstă de 46 de ani, este cunoscut ca fotograf de celebrităţi, printre cei care i-au pozat numărându-se chiar regina Marii Britanii. Cea mai recentă expoziţie a sa îi prezintă pe cei care nu mai au mult timp la dispoziţie dar şi pe cei care au supravieţuit în ciuda prognosticurilor nefavorabile. ”Tema morţii stârneşte foarte multe emoţii”, a spus Rankin. ”O parte a acestei expoziţii a presupus ca eu să fotografiez oameni cu boli aflate în faze terminale, ceea ce în sine a fost un proces plin de provocări”, a adăugat fotograful. Un element-cheie al proiectului este faptul că Rankin îşi lasă subiecţii să controleze maniera în care sunt prezentaţi. ”Am întâlnit o mulţime de oameni minunaţi şi cred că fiecare portret arată vitalitatea fiecărui subiect, umorul şi calităţile lor unice”, a adaugat artistul.