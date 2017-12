Oameni şi idei în sprijinul pacienţilor infectaţi cu HIV

Fundaţia Baylor Marea Neagră va derula, de anul acesta, cu sprijinul companiei Janssen Romania, două proiecte de anvergură, care vin în sprijinul persoanelor infectate cu HIV.

MANUAL DE SUSŢINERE A ADERENŢEI LA TERAPIA ANTIRETROVIRALĂ Primul se numeşte „Dezvoltarea unui manual ştiinţific de susţinere a aderenţei la terapia antiretrovirală înalt activă (HAART)”. Acesta va fi desfăşurat în parteneriat direct cu Şcoala de Cercetare a Comunicării din Amsterdam (ASCoR), Departamentul de Comunicare, Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Comportamentale din cadrul Universităţii din Amsterdam.

Scopul proiectului este crearea unui cadru teoretic care să permită dezvoltarea ştiinţifică şi implementarea intervenţiilor adaptate pentru grupuri de pacienţi îndelung trataţi cu antiretrovirale şi care întâmpină probleme în administrarea corectă şi continuă a terapiei.

Manualul ştiinţific ce urmează să fie elaborat va combina experienţa clinică a cadrelor medicale din România cu noile idei teoretice şi metodologice apărute în cercetare despre aderenţa HIV, astfel dând naştere unei baze solide pentru realizarea de intervenţii specializate pentru persoanele care trăiesc cu HIV în România. Acesta va avea cel puţin patru secţiuni, care vor cuprinde: teoria aderenţei, teoria dezvoltării intervenţiilor comportamentale, aderenţa HIV, intervenţie-pilot pentru un grup-ţintă specific. Valoarea proiectului este de peste 35.500 de euro, peste 50% din sumă fiind contribuţia companiei Janssen.

„TB GUARD“ Cel de al doilea proiect se numeşte „TB GUARD - Profilaxia tuberculozei şi a tuberculozei multidrog rezistente în rândul persoanelor care trăiesc cu infecţia cu HIV”. Acesta vizează îmbunătăţirea serviciului de pneumologie din cadrul Centrului de Excelenţă HIV prin focalizarea pe dezvoltarea părţii calitative. În plus, se are în atenţie alinierea la recomandările din Planul Global STOP TB (tuberculoză) privind extinderea prevenirii tuberculozei multidrog rezistente în rândul grupului vulnerabil, reprezentat de către persoanele infectate cu HIV, prin punerea accentului pe profilaxie şi pe creşterea calităţii vieţii pacientului. „TB GUARD“ se derulează pe o perioadă de trei ani, iar pentru primul an, bugetul total este de 29.142 euro, din care aproape 70% - contribuţia Janssen.

“Consider că am câştigat în compania Janssen Romania un partener de încredere, decis să susţină pe termen lung proiecte care ajută la stabilirea şi menţinerea de bune practici la Centrul de Excelenţă Baylor. Implementarea ambelor proiecte va creşte calitatea serviciilor pe care le oferim pacienţilor noştri şi sperăm că lecţiile învăţate de noi vor putea ajuta şi alţi clinicieni”, a declarat Ana-Maria Schweitzer, director executiv al Fundaţiei Baylor Marea Neagră.

“Janssen România are plăcerea de a continua parteneriatul cu Fundaţia Baylor şi Centrul Clinic de Excelenţă al acesteia în încercarea sa de a sprijini accesul la informare şi prevenire. Credem cu tărie în eforturile fundaţiei în regiunea Dobrogea de a asigura pacienţilor şi profesioniştilor din domeniul medical şansa la un diagnostic corect şi un tratament adecvat. Considerăm că în acest an, prin cele două proiecte, împreună vom ajuta comunitatea să dezvolte servicii eficiente de prevenire şi îngrijire a bolilor infecţioase, cum ar fi HIV şi tuberculoza. Cel mai important, Janssen România recunoaşte scalabilitatea acestor proiecte la nivel naţional şi oferă sprijinul său, ca partener de încredere, în astfel de iniţiative semnificative. Nu uităm niciodată că, la rândul nostru, şi noi suntem pacienţi sau am putea deveni la un moment dat în viaţa noastră şi acesta reprezintă un motiv pentru care punem mare accent pe colaborare şi pe clădirea permanentă a încrederii între toate părţile implicate în sistemul de sănătate”, a declarat Jacopo Murzi, managing director al Janssen România.