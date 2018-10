Oamenii Arhiepiscopiei Tomisului „nu îmbălsămează morţi într-un garaj”

14:32:45 / 19 Octombrie 2018

Posibil sa fie vb doar de rautatea/inocenta unora

Tre verificata cu temeinicie situatia canalizari din acea zona. Lucrari se faceau nu demult in acea zona.Echipe ale RAJA executau sapaturi pt remedierea unor probleme. Posibil mirosul sa vina din acra zona. In fapt canalizarea este veche si f proasta Intrebati muncitori care facrau glume in baza acestot afirmati ale oamenilor inocenti (spusele acestora) Inbasamarea si inchipuirile vecinilor din acea zona sint cunoscute.Un vecin din acea proximitate este cunoscutw cu probleme neurologice.Nu vorbim aici de exactitati ci doar de presupuneri timpe fara rara pic de temei.Frumos ar fi sa fie chemati in instanta acei nemultumiti sa dovedeasca spusele nu vorbe defaimare si atiit.