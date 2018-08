Oamenii de afaceri cer eliminarea salariului minim

17:54:31 / 06 August 2018

singurul lucru bun in domeniul salarial , este acest salar minim garantat, altfel, discrepantele intre bugetari si privati sunt imense... si asa, diferentele salariale sunt mari, pe aceeasi functie intre stat si privat.... peste tot in europa s a introdus acest salar minim garantat, voi vreti sa il scoateti? meritati sa fiti batuti cu pietre in piata publica, hotilor, ne am saturat sa tinem noi privatii in spate toti incompetentii de la stat !