Oamenii de afaceri chinezi, interesaţi să investească la Constanţa

O delegaţie chineză condusă de Chen Hongfeng, viceprimarul municipiului Wenzhou, provincia Zhejiang, a făcut ieri o vizită oficială la Prefectură, în prezenţa vicepreşedintelui Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA), Ion Dănuţ Jugănaru, a directorului comercial al CN Administraţia Porturilor Maritime SA (APMC), Adrian Bratu şi a directorului de logistică din cadrul SA Oil Terminal SA, Sorin Ciutureanu. Delegaţia chineză se află într-o vizită oficială în judeţul Constanţa, în perioada 10-12 septembrie, avînd drept scop dezvoltarea relaţiilor de colaborare între Constanţa şi Wenzhou şi identificarea oportunităţilor de investiţii. În cadrul vizitei, intermediată de către consulul general al Chinei la Constanţa, Wang Tieshan, membrii delegaţiei chineze au aflat că judeţul nostru este unul dintre cele mai importante din ţară şi că are o economie foarte dezvoltată pe mai multe ramuri: portul şi turismul, principalii vectori de dezvoltare ai regiunii, sectorul energetic, cele două unităţi aflate în funcţiune la Centrala Nuclear Electrică de la Cernavodă asigurînd 19% din necesarul de energie al României, parcuri industriale, unde sînt aşteptate investiţii străine directe etc. Chinezii au aflat şi de cele trei mari şantiere, de la Mangalia, Constanţa şi Năvodari, care au comenzi asigurate pînă în anul 2012 şi de faptul că litoralul românesc concentrează peste 43% din capacitatea de cazare turistică a României. În acelaşi timp, membrii delegaţiei au fost puşi la curent cu defictul de forţă de muncă calificată cu care se confruntă judeţul nostru şi cu faptul că angajatorii români sînt dispuşi să aducă muncitori din China. Membrii delegaţiei chineze s-au arătat extrem de încîntaţi de modul în care au fost primiţi la Constanţa şi de oportunităţile de afaceri pe care le oferă judeţul. Wenzhou este un oraş de coastă amplasat în S-E Chinei, fiind unul dintre cele mai importante noduri de comunicaţii şi transporturi din regiune. Oraşul are 7,8 milioane de locuitori şi o suprafaţă de peste 11.780 de km pătraţi. Wenzhou este, în acelaşi timp, o bază a industriei uşoare şi un promotor al reformei în privatizare. “Aici se fabrică produse ieftine şi de foarte bună calitate care ajung, în cea mai mare parte, la export. În oraş îşi desfăşoară activitatea peste 220.000 de întreprinderi private. Noi, autorităţile locale din Wenzhou, salutăm investiţiile străine directe, mai ales că şi legislaţia chineză este favorabilă străinilor. În acelaşi timp, încurajăm investitorii chinezi să îşi plaseze investiţiile în străinătate şi sîntem convinşi că judeţul Constanţa este o destinaţie bună în acest sens. Între cele două oraşe există posibilităţi multiple de colaborare şi am ajuns la concluzia că Wenzhou şi Constanţa sînt două unităţi administrative-teritoriale complementare. Pentru noi este foarte important să întărim legăturile de colaborare între cele două regiuni”, a declarat viceprimarul municipiului Wenzhou, care, în acelaşi timp, a precizat că se află pentru prima dată în România şi că a rămas foarte plăcut suprins de oamenii şi de oraşele de aici.