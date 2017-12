Oamenii mint în privinţa cărţilor citite pentru a impresiona

Aproape jumătate dintre bărbaţi şi o treime dintre femei mint în privinţa cărţilor pe care susţin că le-au citit, cu scopul de a-şi impresiona prietenii sau potenţialii parteneri de viaţă, potrivit unui studiu recent realizat în Marea Britanie. Bărbaţii fac acest lucru mai des decît femeile, pentru a părea intelectuali şi romantici, conform concluziilor acestui studiu, efectuat pe 1.500 de persoane în cadrul campaniei din Marea Britanie intitulată ”Populus for the National Year of Reading”. Bărbaţii chestionaţi au declarat că cel mai mult îi impresionează femeile care citesc ştiri pe site-urile web, Shakespeare sau versurile anumitor cîntece. Femeile au declarat că bărbaţii ar trebui să citească Shakespeare sau biografia lui Nelson Mandela.

Din cele 1.500 de persoane participante la acest studiu, 864 au fost adolescenţi. Aproximativ 40% din totalul celor 1.500 de persoane intervievate au declarat că au minţit în privinţa cărţilor citite, pentru a-şi impresiona prietenii sau potenţialii parteneri de viaţă - 46% dintre bărbaţi şi 33% dintre femei. În rîndul adolescenţilor, procentul total a fost de 74%, iar cei mai mulţi dintre ei au declarat că preferă să spună că au citit pagini din reviste sau versurile anumitor cîntece. ”Lectura este un excelent mijloc de autoinstruire”, a declarat Honor Wilson-Fletcher, directorul campaniei National Year of Reading. ”Îmi place să constat faptul că fiecare generaţie pare să fie conştientă de faptul că lectura ne sporeşte potenţialul intelectual şi ne poate ajuta în chestiunile romantice”.