„Oamenii vor decide în cine au mai mare încredere - în Arafat sau în Opriş”

07:15:11 / 04 Februarie 2014

in securist

Ei , cum sa nu am incredere in Opris, asta care ne asculta convorbirile si care ne da in primire la Tatucu am cea mai mare incredere., se vede cat e de intelligent , a venit in functie cand avea si el ca tot romanul un biet apartament si acum omu are vile somtuoase, , ha. de padure, pamant arabil , deci omu e capabil, hai sa avem incredere in el, ala saracu, Arafat se ocupa cu salvarea oamenilor, zi si noapte, pe zapada, ploaie, vant , arsita ,platit cu cca.15% din leafa securistului, n-are putere, n-are intrare la Tatuc. Traiasca Securitatea, care ne supravegheaza si care are grija de noi, ora de ora, pai daca Tatucu a detinut functii publice de 23 de ani , de ce Opris sa nu-l pastram pana la vreo 80 de ani, statul are bani sa-i dea peste 100 de milioane leafa si apoi tot asa pensie.