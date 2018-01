Oana Hăineală revine la Ministerul Justiţiei. Ce funcţie va ocupa?

Procurorul Oana Hăineală este noul şef al Corpului de Control al Ministerului Justiţiei. Informaţia a fost confirmată, pentru MEDIAFAX, de magistrat. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat că a numit-o pe Oana Hăineală şef al Corpului de Control al ministerului pentru că are o experienţă bogată la Greco, ministrul precizând că se face restructurarea structurii, fiind scoase la concurs 32 de posturi vacante. „Restructurăm Corpul de Control. Ministerul scoate la concurs 32 de posturi vacante. Oana Hăineala a mai lucrat în minister şi are o bogată experienţă la Greco“, a declarat, pentru Mediafax, Tudorel Toader. Oana Hăineală este, începând cu 2009, evaluator în cadrul Grupului de state împotriva corupţiei - GRECO. La sfârşitul anului, magistraţii Curţii Supreme au anulat decizia Secţiei pentru procurori CSM, prin care au retras-o pe Oana Hăineală de la Ministerul Justiţiei, la solicitarea procurorului general, măsura fiind luată în contextul anchetei privind adoptarea Ordonanţei 13. Oana Hăineală a fost retrasă din funcţia de secretar de stat al Ministerului Justiţiei, acolo unde fusese detaşată cu avizul Secţiei pentru procurori a CSM, la cererea ministrului. Aceeaşi măsură a fost dispusă şi în cazul lui Constantin Sima, procuror la Parchetul General, detaşat ca secretar de stat la minister, în mandatul lui Florin Iordache. Ulterior, Sima a cerut pensionarea. În contextul demarării anchetei privind adoptarea Ordonanţei 13, procurorul general al României, Augustin Lazăr, a cerut Secţiei pentru Procurori a CSM încetarea detaşării celor doi. „Solicitarea este motivată de necesitatea de a asigura, în condiţii de deplină imparţialitate, o desfăşurare a anchetei de către Direcţia Naţională Anticorupţie, în legătură cu împrejurările elaborării proiectului de ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de Procedură Penală, precum şi a proiectului de lege pentru graţierea unor pedepse“, se arată în decizia Secţiei pentru procurori a CSM, de la începutul acestui an.