Oana Roman a serbat primul an al fiicei sale

Oana Roman este foarte fericită și a sărbătorit, în weekend, un an plin de satisfacție, un an de când viața ei s-a schimbat în bine, un an de când s-a născut fetița ei, Isabela. „Acum un an, cam pe la ora asta, am trăit cel mai emoţionant şi mai minunat moment al vieţii mele! Ai venit pe lume, fetiţa mea, şi m-ai făcut cea mai fericită şi împlinită mamă! Momentul în care te-am ţinut în braţe prima oară a fost cel mai frumos din viaţa mea! Mami şi tati te iubesc nespus şi îţi dorim ca toată viaţa ta să fii la fel de sănătoasă, iubită, protejată şi norocoasă precum ai fost în acest prim an al vieţii tale! La mulţi ani, copil minunat!", a scris, sâmbătă, Oana Roman, pe pagina ei de Facebook.