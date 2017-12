Oana şi Pepe... „condamnaţi” la căsnicie

Cu siguranţă că detaliile privind viaţa intimă a cuplului Oana Zăvoranu - Ionuţ Pascu, alias Pepe, vor mai face deliciul publicului amator de scandaluri mondene multă vreme de acum încolo, pentru că cei doi încă nu pot… divorţa. Despărţirea celor doi este departe de a fi una amiabilă, insultele, jignirile, acuzaţiile grave de infidelitate şi furt făcând parte dintr-un scenariu devenit tipic pentru divorţurile din show-bizz-ul românesc. Oana şi Pepe au primit, ieri, o veste cât se poate de proastă, mai ales acum, când fiecare este hotărât să îşi vadă de viaţa lui. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a decis, joi, că termenul în procesul de divorţ dintre Pepe şi Oana Zăvoranu rămâne 5 octombrie, respingând cererea de preschimbare a datei stabilite iniţial pentru judecarea acestei cauze.

Pe data de 10 martie, Oana Zăvoranu a depus cererea de divorţ de Ionuţ Pascu, la Judecătoria Sectorului 3, ea afirmând că, deşi s-au iubit, nu mai este nicio şansă de împăcare. Referitor la divorţ, ea spunea atunci că nu este nici pe departe un motiv de bucurie, situaţie întâlnită în cazul „oricărui cuplu care s-a iubit foarte mult\".

Pepe prezintă probele infidelităţii soţiei sale. Pe de altă parte, Pepe, care, recent, a dezvăluit adevăratul motiv care stă la baza acestui divorţ - şi anume fapul că a fost înşelat de Oana cu un tânăr de 25 de ani, Tudy - era supărat că termenul pentru divorţ este tocmai pe 5 octombrie şi că nu au mers împreună să divorţeze, ca să se termine totul între ei în aceeaşi zi. În ziua în care Oana Zăvoranu a depus cererea de divorţ, Pepe declara, într-o cunoscută emisiune TV: „Am lăsat-o să se hotărască să divorţeze şi să mă anunţe să mergem împreună la un notar, să divorţăm în cinci minute. În schimb, ea a ales să meargă la judecătorie, iar termenul s-a fixat pentru 5 octombrie. Eu am lăsat-o pe ea să bage divorţ. Am plecat de acasă definitiv şi irevocabil. Eu, de la început, am zis că nu divorţez, ci divorţăm. Stabilisem să avem un divorţ amiabil, să mergem împreună la un notar public\".

Pe de altă parte, Pepe a depus, pe 28 martie, o plângere la Secţia 10 Poliţie, pentru distrugere, după ce Oana Zăvoranu a strâns toate bunurile din locuinţa conjugală pe care a părăsit-o. În plus, Pepe solicită despăgubiri de 100.000 de lei Oanei Zăvoranu pentru declaraţiile defăimătoare la adresa sa, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti stabilind ca termen de judecată al cererii data de 18 noiembrie. Pepe consideră că afirmaţiile soţiei sale i-au lezat imaginea.

O posibilă împăcare între cei doi pare a fi exclusă, Zăvoranu anunţând, zilele trecute, că este însărcinată cu amantul, iar cântăreţul a început deja să prezinte probele infidelităţii soţiei sale, având materiale filmate şi email-uri dintre Oana şi Tudor Ionescu, zis şi Tudy.

Oana Zăvoranu a aterizat de urgenţă la Constanţa. Ieri dimineaţă, un avion în care se afla Oana Zăvoranu a decolat din Baia Mare, fiind direcţionat, însă, din cauza cetăţii, către Aeroportul Mihai Kogălniceanu. Aeronava a aterizat pe aeroportul constănţean la ora 9.34, iar apoi a decolat către Bucureşti, la 10.39. Alături de soţia lui Pepe se afla şi prietena ei, impresara Ana Maria Prodan, cea care o sprijină pe Oana în divorţul de Pepe.